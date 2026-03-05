Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 216
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
tvoje lice zvuči poznato

FOTO Marko Perković Thompson u popularnom showu! Evo koje sve transformacije stižu u prvom tjednu

Foto: Nova TV
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
05.03.2026.
u 20:00

Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše, Marka Perkovića Thompsona, Lady Gage, Due Lipe, Melody i Bensona Boonea

Najzabavniji televizijski show 'Tvoje lice zvuči poznato' ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV otvara vrata jubilarne desete sezone koja donosi raskošne transformacije, iznenađujuće nastupe i zaraznu količinu pozitivne energije! Osmero kandidata stat će na veliku pozornicu i u premijeri nove sezone probiti led izvodeći različite glazbene žanrove i stilove.

Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše, Marka Perkovića Thompsona, Lady Gage, Due Lipe, Melody i Bensona Boonea!

Večer će otvoriti svestrana spikerica, pjevačica i glumica Dora Trogrlić koja s velikim uzbuđenjem iščekuje svoj prvi nastup. „Prva transformacija je ogroman izazov, preuzbuđena sam, jedva čekam stati na stage TLZP-a“, poručuje Dora, dodajući da ćemo je u prvoj epizodi gledati u liku jedne ekstravagantne dive.

Pjevačica i influencerica Nora Ćurković ususret prvom nastupu otkriva da pripreme teku odlično. „Zadovoljna sam kako ide, jako sam uzbuđena i veselim se“, govori Nora koja na pozornici planira napraviti pravu zabavu i feštu. „U svojoj transformaciji ne idem daleko od doma, samo to ću reći“, dodaje.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

Uzbuđenje pred prvim nastupom raste i kod akademskog glumca Lovre Jurage koji priznaje da je prisutna doza pozitivne treme, ali ističe kako je u pitanju više adrenalin nego strah. „Veseli me svih 13 tjedana i svih 13 transformacija“, poručuje Lovro, najavljujući spektakl u novoj sezoni. Sve izazove koje joj donosi prva transformacija objeručke prihvaća i pjevačica Iva Ajduković. „Maksimalno ću se potruditi osvojiti sve svojom vjerodostojnošću“, ističe Iva, a o svojoj ulozi otkriva: „U prvoj epizodi sam jedna diva koja, nažalost, više nije među nama.“

Izlet izvan vlastite zone komfora u prvoj epizodi napravit će David Balint koji najavljuje eksplozivan, seksi i zavodljiv nastup. „Za prvu transformaciju pripreme teku odlično, puno je plesa, puno zabave, no sve teče super, tako da se jako radujem ovoj prvoj epizodi“, poručuje, a njegov imenjak, pjevač David Amaro, svojoj ulozi pristupa s dozom opreza. „Imam veliki zalogaj za prvu epizodu, vidjet ćemo kako će to proći. Želim osvojiti ljude opuštenom energijom, to mi je trenutno glavni zadatak“, objašnjava David, a svoju transformaciju najavljuje riječima: „Španjolska, ludilo i puno svega.“

Zahtjevan zadatak čeka glazbenika Svena Pocrnića koji ističe: „Mogu reći da pripreme teku prilično glatko, ali definitivno nije lagano“, a svoju ulogu opisuje kao neočekivanu i upadljivu. „Hint za moju transformaciju bio bi da svi ispod 40 godina znaju ovu pjesmu i izvođača“, najavljuje studentica i pjevačica Laura Sučec za koju pripreme protječu u dobrom raspoloženju. „Više je uzbuđenje nego trema, sve nam je ovo novo jer moraš ući u tuđu kožu, ali je ekstremno zabavno i uzbudljivo“, dodaje.

Natjecatelji sitno broje do početka nove sezone u kojoj će, kao i dosad, pobjednik svake epizode donirati novčani iznos udruzi po svom izboru, čime će svaka emisija završiti u humanitarnom duhu. Tko će se najbolje snaći u izazovima prve epizode, a tko će se upisati kao prvi pobjednik jubilarne desete sezone saznajte ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV.

Ključne riječi
Marko Perković Thompson Tvoje lice zvuči poznato Nova TV showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

GOSPODIN SAVRŠENI

Prva ceremonija bez timova: 'Ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu'

Marko je obznanio novu veliku promjenu. „Na pola ste vašeg uzbudljivog i jedinstvenog iskustva koje zovemo 'Gospodin Savršeni'. Ovo će biti prvi cocktail party, a kasnije i prva ceremonija ruža na kojima ne vrijede timovi. To znači da na ceremoniji možete dobiti jednu ili dvije ruže. Na vama je hoćete li tu ružu prihvatiti i od koga. Međutim, dobro razmislite jer ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu.“

VEČERA ZA 5

Mario prešao u vodstvo, njegova večera bila je prava senzacija: 'Pazio je na svaki detalj'

Videoproducent Mario Krog prešao je u ovotjedno vodstvo! Oduševio je ekipu i za svoju večeru dobio je visokih 79 bodova! Dok je za hranu dobio 39 bodova, za atmosferu ga je ekipa nagradila s maksimalnih 40 bodova. Samo mu je Albert hranu ocijenio s 9, dok su dame suglasne - Marijeva jela su za 10! "Atmosfera je bila na nivou, smijeh, zezancija...", jasna je bila Romina dok je davala desetku za atmosferu. Svi su se složili te je za atmosferu Mario dobio 40 bodova.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!