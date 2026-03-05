FOTO Marko Perković Thompson u popularnom showu! Evo koje sve transformacije stižu u prvom tjednu

Najzabavniji televizijski show 'Tvoje lice zvuči poznato' ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV otvara vrata jubilarne desete sezone koja donosi raskošne transformacije, iznenađujuće nastupe i zaraznu količinu pozitivne energije! Osmero kandidata stat će na veliku pozornicu i u premijeri nove sezone probiti led izvodeći različite glazbene žanrove i stilove.

Već u prvoj epizodi žiri i publika svjedočit će transformacijama kandidata u slavne ličnosti domaće i svjetske glazbene scene, a pozornicom će odjeknuti neki od najvećih hitova Gabi Novak, Petra Graše, Grše, Marka Perkovića Thompsona, Lady Gage, Due Lipe, Melody i Bensona Boonea!

Večer će otvoriti svestrana spikerica, pjevačica i glumica Dora Trogrlić koja s velikim uzbuđenjem iščekuje svoj prvi nastup. „Prva transformacija je ogroman izazov, preuzbuđena sam, jedva čekam stati na stage TLZP-a“, poručuje Dora, dodajući da ćemo je u prvoj epizodi gledati u liku jedne ekstravagantne dive.

Pjevačica i influencerica Nora Ćurković ususret prvom nastupu otkriva da pripreme teku odlično. „Zadovoljna sam kako ide, jako sam uzbuđena i veselim se“, govori Nora koja na pozornici planira napraviti pravu zabavu i feštu. „U svojoj transformaciji ne idem daleko od doma, samo to ću reći“, dodaje.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

Uzbuđenje pred prvim nastupom raste i kod akademskog glumca Lovre Jurage koji priznaje da je prisutna doza pozitivne treme, ali ističe kako je u pitanju više adrenalin nego strah. „Veseli me svih 13 tjedana i svih 13 transformacija“, poručuje Lovro, najavljujući spektakl u novoj sezoni. Sve izazove koje joj donosi prva transformacija objeručke prihvaća i pjevačica Iva Ajduković. „Maksimalno ću se potruditi osvojiti sve svojom vjerodostojnošću“, ističe Iva, a o svojoj ulozi otkriva: „U prvoj epizodi sam jedna diva koja, nažalost, više nije među nama.“

Izlet izvan vlastite zone komfora u prvoj epizodi napravit će David Balint koji najavljuje eksplozivan, seksi i zavodljiv nastup. „Za prvu transformaciju pripreme teku odlično, puno je plesa, puno zabave, no sve teče super, tako da se jako radujem ovoj prvoj epizodi“, poručuje, a njegov imenjak, pjevač David Amaro, svojoj ulozi pristupa s dozom opreza. „Imam veliki zalogaj za prvu epizodu, vidjet ćemo kako će to proći. Želim osvojiti ljude opuštenom energijom, to mi je trenutno glavni zadatak“, objašnjava David, a svoju transformaciju najavljuje riječima: „Španjolska, ludilo i puno svega.“

Zahtjevan zadatak čeka glazbenika Svena Pocrnića koji ističe: „Mogu reći da pripreme teku prilično glatko, ali definitivno nije lagano“, a svoju ulogu opisuje kao neočekivanu i upadljivu. „Hint za moju transformaciju bio bi da svi ispod 40 godina znaju ovu pjesmu i izvođača“, najavljuje studentica i pjevačica Laura Sučec za koju pripreme protječu u dobrom raspoloženju. „Više je uzbuđenje nego trema, sve nam je ovo novo jer moraš ući u tuđu kožu, ali je ekstremno zabavno i uzbudljivo“, dodaje.

Natjecatelji sitno broje do početka nove sezone u kojoj će, kao i dosad, pobjednik svake epizode donirati novčani iznos udruzi po svom izboru, čime će svaka emisija završiti u humanitarnom duhu. Tko će se najbolje snaći u izazovima prve epizode, a tko će se upisati kao prvi pobjednik jubilarne desete sezone saznajte ove nedjelje u 20:15 na Novoj TV.