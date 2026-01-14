FOTO Evo kako izgleda 23-godišnji sin Nine Morić: Bavio se manekenstvom i imao zdravstvenih problema

Carlos Maria Corona, sin jedinac manekenke Nine Morić i kontroverznog talijanskog fotografa Fabrizija Corone, danas ima 23 godine i nevjerojatno nalikuje ocu, naslijedivši njegovu visinu i tamnu put, ali i majčin prodoran pogled. Poput oca, zakoračio je u svijet mode te je postao model za brend koji je osnovao upravo Fabrizio. Iako se okušao u manekenstvu, navodno je upisao i studij filozofije i književnosti, pokazujući interes i za akademski svijet. No, iza fasade uspješnog i atraktivnog mladića krije se priča o dubokim obiteljskim ranama koje su nedavno ponovno dospjele u fokus javnosti.

Naime, njegova majka, Nina Morić, u novoj dokumentarnoj seriji "Fabrizio Corona: Ja sam vijest" iznijela je šokantnu ispovijest o prekidu blizanačke trudnoće dok je bila u vezi s Fabriziom. - Ubila sam dvoje djece - rekla je, objašnjavajući kako je odluka bila zajednička, ali je sav teret ostao na njezinim leđima. Godinu i pol nakon tog traumatičnog događaja, Nina je rodila Carlosa. Priznanje je bacilo novo svjetlo na kompliciranu dinamiku para, a Coronina reakcija u seriji dodatno je potvrdila njihov dubok jaz. - To je rana koju ona nosi sa sobom. Ja ne - hladno je izjavio, pravdajući odluku tadašnjom financijskom nespremnošću, što je, kako tvrdi, postalo okidač njegove kasnije opsesije novcem. Teške okolnosti odrastanja ostavile su traga na mladom Carlosu koji se u prošlosti borio s psihološkim poteškoćama.

Foto: Instagram

Podsjetimo, krajem lipnja 2021. Carlos je maturirao, a Nina mu je tada javno poručila: “Volim te, šampione”. Uspjehom se na svome profilu pohvalio i sam Carlos zahvalivši se profesorima. Ranije je u medijima objavljena i snimka razgovora između Fabrizia i Carlosa koji je u to vrijeme živio kod oca. Carlos je tatu optužio kako je medijima lagao da ima koronavirus, govori kako je pod lijekovima te tvrdi kako je zlostavljan. - Ja, Carlos Maria Corona, želim biti iskren sa svima. Osjećam se loše jer sam napravio kaos. Čuo sam izrečene gluposti u medijima. Moj otac nema koronavirus kao što tvrdi. Sve je izorganizirano da blatim svoju mamu koju volim najviše na svijetu. Za nju bih dao život, znam da mi mnogi neće vjerovati, ali neki hoće - rekao je mladić. U kolovozu iste godine zagrebački psihijatar dr. Slavko Sakoman, tetak Nine Morić ispričao je kako je njezin sin Carlos tog proljeća bio kod njega tri mjeseca na terapijama te da je sada dobro.

Inače, Carlos je nakon razvoda roditelja pripao ocu. Nina ga je godinama viđala pod nadzorom, prolazila testiranja na droge i psihijatrijska vještačenja, dok je javnost secirala svaki njezin estetski zahvat, a rijetko tko se pitao što je toj ženi zapravo potrebno. U jednom trenutku i sin se javno okrenuo protiv nje: - Rekao mi je da neće biti sa mnom zbog bake koja o meni priča jako loše. Morala sam ići na test za droge i ošišali su mi 20 centimetara kose. Prezirem droge i rezultati su bili negativni. Morala sam ići i na psihijatrijsko vještačenje dvije godine i tamo su zaključili da sam divna majka, ali to nitko nije uzeo u obzir - kazala je Morić svojedobno za 24 sata. Carlos je kasnije promijenio mišljenje i ponovno joj se približio, a Nina danas tvrdi da je sin njezino "svjetlo u životu".