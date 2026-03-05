Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 232
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
GOSPODIN SAVRŠENI

Nove drame! Puklo veliko prijateljstvo u showu: 'Ljubavi, koliko si jadna'

Foto: RTL
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
05.03.2026.
u 22:30

"Ja ne mogu vjerovati da je ona ostala. Znači, ja sam toliko u šoku," ponavljala je, vidno potresena. Iako su se djevojke međusobno tješile, nekoliko njih je dodalo još ulja na vatru, prepričavajući kako je djevojka koketirala i smješkala se s Karlom na grupnom druženju

U showu "Gospodin Savršeni" trzavice u posljednjim epizodama su postale normalne. Nakon dugotrajne izolacije te raspada timova, brojne djevojke nisu sigurne u svoj ostanak, kao i povezanost s Karlo i Petrom što dovodi do tenzija. Posebno je ulje na vatru dolio Karlo koji je na iznenađenje svih za spoj odabrao djevojku koja je odbila njegovu ružu, signalizirajući da nije zainteresirana. Odmah je postalo jasno da će ova odluka izazvati pravi potres u vili, a najveći šok izazvala je reakcija jedne od njezinih bliskih prijateljica. "Ja ne mogu vjerovati da je ona ostala. Znači, ja sam toliko u šoku," ponavljala je, vidno potresena. Iako su se djevojke međusobno tješile, nekoliko njih je dodalo još ulja na vatru, prepričavajući kako je djevojka koketirala i smješkala se s Karlom na grupnom druženju.

Suočena s onim što je smatrala izdajom, donijela je drastičnu odluku o prekidu prijateljstva. "Poslala bih joj pusu i rekla: 'Ljubavi, koliko si jadna.' Ne mogu vjerovati da toliko nisko možeš ići," izjavila je, naglašavajući da će odsad tu osobu gledati s potpuno drugačije perspektive.

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
1/51

Podsjetimo, djevojke su dosad imale priliku dobro upoznati i shvatiti s kime se slažu, a s kim nikako ne mogu pronaći zajednički jezik. Neka rivalstva sve su vidljivija, neki klanovi sve jači, no dvije dame i dalje ne znaju može li njihovo prijateljstvo biti jače od osjećaja prema Karlu i Petru. Iako je odabrala Petra, jedna djevojka ne prestaje pričati o Karlu, što njezinu prijateljicu itekako živcira: Pričaj o Petru do sutra ako hoćeš, ali ne moraš konstantno spominjati Karla, kako ste imali neki strast na početku, nemoj to pričati!" "One su kao u toksičnoj vezi, koliko se vole, toliko se i mrze", sve će zabavljati Sorayu.

Pred djevojkama i Savršenima jedan je poseban cocktail-party, zbog kojeg će baš svi biti uzbuđeni. Prilika za druženje s dečkima na plaži i ostvarenje dječjeg sna veselit će djevojke. Karlo i Petar vrijeme za razgovore iskoristit će kako bi nekim djevojkama konačno dali prvu priliku, a s drugima će htjeti razriješiti nesuglasice. No party će biti obilježen i s najviše tračanja dosad. Djevojke će u grupicama jedna drugu komentirati i pratiti svaki međusobni korak. "Misliš da će te obojica sačuvati? Misliš da su oni ljubomorni jedan na drugoga zbog tebe?" podbost će jedna djevojka drugu koja nije krila svoje samopouzdanje.

No iza trzavica, čini se da se između nekih stvaraju iskreni osjećaji: "Mislim da imamo nešto lijepo, razvio sam prema tebi neke osjećaje koje nisam očekivao, iskreno. Lijepo mi je i ugodno. To je jedna energija koja se razvila u nešto puno više i ozbiljnije."
A kad stigne nova ceremonija ruža, jedni će pokazati dozu nervoze, a drugi biti potpuno samouvjereni. Neke djevojke odlučile su se na taktiku i spremne su uzeti ružu samo od Savršenog za kojeg se, po njihovu mišljenju, vrijedi boriti. Karlo će tako doživjeti dva neočekivana odbijana na ceremoniji. Prvo je ponudio ružu jednoj od djevojaka, no ona je odbila njegovu ponudu. "Uvijek slušam svoju intuiciju i nikada me ne laže. Sada sam je poslušala i napravila ono što je trebalo", izjavila je, dodajući: "Karlo, drago mi je što sam te upoznala, ali od čovjeka kojeg želim upoznati već sam dobila ružu, pa tvoju neću prihvatiti." "Iskreno, iznenadila me, ali nisam mogao reći da nisam očekivao nešto ovako jer se više zainteresirala za Petra. Međutim, nisam znao da mi je potpuno zatvorila vrata", komentirat će rukometaš.

Nakon toga, još jedna djevojka donosi iznenađujuću odluku – odbija Karlovu ružu. Iako je uz šalu prihvatila Petrovu ružu, za Karla nije bilo mjesta. "Ovu ružu bih dala nekome drugome, i ti to znaš. Ja sam spremna ići samo za jednu osobu, vodim se emocijama i nisam taktična", izjavila je odlučno.

Ključne riječi
Gospodin Savršeni RTL showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

GOSPODIN SAVRŠENI

Prva ceremonija bez timova: 'Ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu'

Marko je obznanio novu veliku promjenu. „Na pola ste vašeg uzbudljivog i jedinstvenog iskustva koje zovemo 'Gospodin Savršeni'. Ovo će biti prvi cocktail party, a kasnije i prva ceremonija ruža na kojima ne vrijede timovi. To znači da na ceremoniji možete dobiti jednu ili dvije ruže. Na vama je hoćete li tu ružu prihvatiti i od koga. Međutim, dobro razmislite jer ako odbijete prvu ružu, pitanje je hoćete li dobiti drugu.“

VEČERA ZA 5

Mario prešao u vodstvo, njegova večera bila je prava senzacija: 'Pazio je na svaki detalj'

Videoproducent Mario Krog prešao je u ovotjedno vodstvo! Oduševio je ekipu i za svoju večeru dobio je visokih 79 bodova! Dok je za hranu dobio 39 bodova, za atmosferu ga je ekipa nagradila s maksimalnih 40 bodova. Samo mu je Albert hranu ocijenio s 9, dok su dame suglasne - Marijeva jela su za 10! "Atmosfera je bila na nivou, smijeh, zezancija...", jasna je bila Romina dok je davala desetku za atmosferu. Svi su se složili te je za atmosferu Mario dobio 40 bodova.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!