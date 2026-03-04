Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otvoreno je pričala o borbi s anoreksijom: 'Prije sam se skrivala jer me bilo strah'

Kaja Casar, jedna od najistaknutijih natjecateljica nove sezone showa Gospodin Savršeni, objavom na Instagramu pokazala svoju ranjivu, ali i iznimno snažnu stranu. Uz fotografiju snimljenu na idiličnoj lokaciji na Kreti u Grčkoj, Kaja je podijelila poruku o osobnom rastu i samoprihvaćanju. "Prije sam se skrivala jer me bilo strah što će drugi misliti. Nisam se usuđivala biti skroz svoja. Danas sam takva kakva jesam, više se ne skrivam i ponosna sam na to", napisala je na hrvatskom i slovenskom jeziku. Od početka emitiranja showa, gledatelji su je prepoznali kao jednu od glavnih favoritkinja, hvaleći njezinu zrelost, karizmu i sportski duh. Njezina staloženost i zrelost u dinamičnom okruženju reality showa istaknule su je od samog početka. Njezina poruka o samopouzdanju dodatno je odjeknula među publikom jer je, kako se navodi, tijekom snimanja showa podijelila i neke teže životne priče, čime je pokazala svoju autentičnost. Upravo je ta autentičnost, čini se, osvojila i Karla, koji joj je krajem veljače dodijelio prvi individualni spoj i prvi poljubac sezone, čime je potvrdila svoj status vodeće kandidatkinje.

Karlo i Kaja na jednom od spojeva su razgovarali o vrlo osobnim temama te su se otvorili jedno drugom. Kaja je hrabro progovorila o teškom razdoblju adolescencije, kada se borila s anoreksijom i dubokom nesigurnošću. "Nisam baš bila sigurna u sebe nikad. Imala sam i anoreksiju, tako da nije baš bilo lako u tim godinama", priznala je. Ipak, danas na to iskustvo gleda kao na bitku koja ju je ojačala i oblikovala u osobu kakva je danas. "Sada sam zahvalna za to jer mislim da me ta situacija i iskustvo napravilo osobom koja jesam danas", zaključila je. Njezina ispovijest duboko je dirnula Karla, koji je i sam priznao da je imao tešku životnu priču. "Imao sam malo teške stvari prije koje su se dešavale i mislim da me to izgradilo", rekao je. Njihova međusobna ranjivost stvorila je atmosferu potpunog povjerenja. "To što je Kaja proživjela stvarno je teško. I ja sam imao tešku priču, tako da mislim da to sve razumijem i po meni je to veliki respekt", izjavio je Karlo, pokazujući divljenje prema snazi koju je pokazala.

Reakcije na Kajinu objavu na Instagramu bile su iznimno pozitivne. U komentarima su se nizale pohvale na račun njezine prirodne ljepote i snažne poruke koju je poslala. "Prekrasna prirodno lipa cura", "Lijepa Kaja", "Volim vidjeti prirodu ljepotu o pametnu ženu", samo su neki od komentara podrške. Jedna pratiteljica usporedila ju je s poznatom hrvatskom manekenkom: "Sličis na Ljupku Gojić". Lavina pozitivnih komentara, kako na hrvatskom tako i na slovenskom jeziku, pokazuje da je Kaja uspjela izgraditi snažnu bazu obožavatelja u cijeloj regiji.