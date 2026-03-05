Ana nije prešla u vodstvo, ali ekipa se odlično zabavila: 'Dan ispunjen ljubavlju, Ana puca od ljubavi i veselja!'

Pripremu večere domaćica je započela glavnim jelom 'Gujdina flinka'. Carsko meso, šampinjoni, kobasica i svinjska mast bili su glavni sastojci jela. Carsko meso je napunila mješavinom šampinjona, kruha, dinstanog luka i kobasica, a uz to je za prilog pripremila krumpire koje je prethodno ubrala u svom vrtu. Za Rominu, koja ne jede kruh, pripremila je carsko meso bez nadjeva. Slijedila je priprema predjela 'Zmešana Zagorka' – pogače s krumpirima, lukom i čvarcima koju je poslužila sa sirevima, suhomesnatim narescima. Preostalo je pripremiti desert 'Žuti i plavi', a riječ je bila o kolaču sa šljivama. Gosti su počeli stizati, ali uz aperitive i zalogaje za dobrodošlicu nije stajala Ana, već njen suprug. Albert je priznao da se pomalo zabrinuo da se Ani nešto dogodilo, ali ona se samo išla pripremiti za večeru. Ana se ubrzo pridružila ekipi pa su zajedno nazdravili prije nego što su se smjestili za stol u vrt. „Pa ona puna plata, miri se širili, domaće sve, osjetilo se da je domaće“, zadovoljno je komentirala Mirjana, a Mario komentirao kako neće ni odlaziti od stola.

Nakon predjela Anin suprug je došao po goste kako bi ih izazvao da pokažu svoje vještine cijepanja drva, a Mirjana se bez problema iskazala i pokazala svoje vještine, kao i Romina i Albert. Zatim su se vratili za stol, a domaćica im je poslužila glavno jelo pa je Mario odmah komentirao kako sve lijepo izgleda. Glavno jelo svidjelo se gostima, a Albert je komentirao kako mu se ta kombinacija jako svidjela i kako nikada nije tako nešto prodao. Nakon glavnog jela Mario je pripremio Ani malu spačku i dao joj ključ auta koji joj se jučer svidio, ali ispred kuće ipak ju je dočekala samo igračka, a za to vrijeme Albert i mario divili su se Aninim starinama. „Skriveni mali muzej“, komentirao je Albert. Desert nije oborio goste s nogu: „Desert okusom ne mogu reći da je bio nešto posebno, ali bilo je u redu“, komentirala je Mirjana.

Mario prešao u vodstvo, njegova večera bila je prava senzacija: 'Pazio je na svaki detalj'

„Dan ispunjen srčekima, ljubavlju, Mirjana puna energije, Ana puca od ljubavi, veselja“, zaključili su nakon večere Romina i Mario. A nakon večere, Ana je još pripremila i malu tombolu za svoje goste. Ali to nije bilo sve, pa su gosti prije odlaska dobili i poklone - Anine domaće kolače i drveni pribor za kuhanje. „Nije mi se svidjelo za predjelo što se nareže samo suhomesnato jer to nije neko umijeće. Isto tako nije mi baš nešto bio desert, mislim da je tu premalo truda uloženo“, rekla je Mirjana, a Mario se nije slagao: „Današnja večera bila je divna i predivna, od predjela, sve do deserta.“ Mario je Ani dao deset bodova, Albert i Mirjana po osam bodova, a Romina je također bila prezadovoljna pa je Ani dala deset bodova. Za atmosferu od Marija je dobila deset bodova, kao i od Romine i Mirjane, a od Alberta je dobila devet bodova i tako ukupno osvojila 75 bodova. Ne propustite nove epizode 'Večere za 5' od ponedjeljka do petka od 17.50 na RTL-u! Epizode su dostupne na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.