NA NOVOJ TV

FOTO Evo tko je dobio osobni imunitet u 'Survivoru'!

Foto: Nova TV
VL
Autor
Vecernji.hr
05.03.2026.
u 23:30

Članovi oba tima u Survivoru odradili su prvu borbu za osobni imunitet.

Prije početka pojedinačnog izazova, voditelj Vlado Boban upozorio je na težinu odluke koja slijedi, poručivši: „Ogrlica osobnog imuniteta daje veliku moć i veliku odgovornost. Ona vas štiti, ali s njom nekoga šaljete u eliminacijski duel. Ako ste pametni, možete si s njom prokrčiti put u Survivoru, ali napraviti i suprotno.“ U žutom plemenu najuspješniji je bio Marko Lambaša. „Neće biti jednostavno ni malo da odlučim koga ću eliminirati. Ova mi pobjeda znači puno, jer smo praktički zbog mene izgubili u prošlom timskom izazovu. Prerano mi je reći sada koga bih nominirao, ali mislim da ću se voditi time tko mi na prvu nije sjeo“, rekao je.

U zelenom plemenu ogrlicu je osvojio Miloš Vojnović: „Kod nas je situacija u plemenu baš dobra i bit će mi teško odabrati jednog člana za nominaciju.“ Po povratku u kamp, u žutom taboru povela se rasprava o tome koga bi Marko mogao nominirati. U svojoj izjavi bio je najskloniji dati glas Barbari, no rasplet te odluke tek će uslijediti, stoga ne propustite novu epizodu Survivora u kojoj ćemo vidjeti tko će biti odabran za prvu eliminacijsku igru.

