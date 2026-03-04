Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'NEDJELJOM U 2'

Stanković otkrio tko mu je novi gost: 'Pitat ćemo ga idemo li uskoro na Mars, ili nas svi ovi ratovi vode negdje sasvim drugdje'

Aleksandar Stanković, voditelj i urednik emisije Nedjeljom u 2
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
1/10
VL
Autor
Vecernji.hr
04.03.2026.
u 21:00

Gospodin Korado je jedan od najpozitivnijih ljudi u našem društvu ako se mene pita. Odličan gost... Kamo sreće da RH ima više Korada!, poručio je gledatelj oduševljen jer će u emisiji gostovati astronom Korado Korlević

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", otkrio je kako je njegov novi gost naš poznati astronom Korado Korlević.  - Idemo li skoro na Mars, ili nas svi ovi ratovi vode negdje sasvim drugdje pitat ćemo u nedjelju Korada Korlevića, objavio je na Facebook stranici emisije "Nedjeljom u 2". Objava je dobila puno oduševljenih komentara gledatelja. 
"Gospodin Korado je jedan od najpozitivnijih ljudi u našem društvu ako se mene pita. Odličan gost... Kamo sreće da RH ima više Korada!, poručio je gledatelj. 

Stanković je prije nekoliko dana već najavio i temu emisije. "Djeca danas u mobitelu imaju svo znanje ovog svijeta. Danas je najvažniji odgoj i kako ih naučiti da nešto stvaraju i oblikuju. Treba im nekako prenijeti strast. Uloga "seoskog" učitelja važnija je nego ikad." To su riječi našeg nedjeljnog gosta. Radujemo se razgovoru!", napisao je Stanković   Super, još kad bi na početku ili na kraju emisije pustili isječak filma Vlak u snijegu, s poznatom Arsenovom pjesmom......Nažalost, Vaše predivne emisije gledamo isključivo mi roditelji iliti mi iz prošlog stoljeća.....Zadnju vašu emisiju sam pojačala do daske,al nisam izazvala reakciju kod djece, poručila mu je jedna gledateljica. 

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
Aleksandar Stanković, voditelj i urednik emisije Nedjeljom u 2
1/51

Podsjetimo, nedavno gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve – posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. – Što god sam pokušavao spasiti, nije mi išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si: "Idem cijeli život izokrenuti" – priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao zrcalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni već i golemi društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. – Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu – napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: – Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti – poručila je.

Ključne riječi
showbiz Korado Korlević Nedjeljom u 2 Aleksandar Stanković

Komentara 2

Pogledaj Sve
BA
barbalovre
21:12 04.03.2026.

Ta dokle ovaj jugo smrad na JUTL-u

Avatar BRISELKO
BRISELKO
21:29 04.03.2026.

Vidi Ace kako se naslikava u maskirnoj jakni! '91. je takvu mogao odjenuti kao pripadnik HV-a, no on je iskoristio sve pravne mogućnosti, nedorečenosti i rupe u zakonima te veze i poznanstva kako bi izbjegao mobilizaciju sve četiri godine trajanja Domovinskog rata.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

VEČERA ZA 5

Mario prešao u vodstvo, njegova večera bila je prava senzacija: 'Pazio je na svaki detalj'

Videoproducent Mario Krog prešao je u ovotjedno vodstvo! Oduševio je ekipu i za svoju večeru dobio je visokih 79 bodova! Dok je za hranu dobio 39 bodova, za atmosferu ga je ekipa nagradila s maksimalnih 40 bodova. Samo mu je Albert hranu ocijenio s 9, dok su dame suglasne - Marijeva jela su za 10! "Atmosfera je bila na nivou, smijeh, zezancija...", jasna je bila Romina dok je davala desetku za atmosferu. Svi su se složili te je za atmosferu Mario dobio 40 bodova.

Video sadržaj
2
tv kritika:

Može se pogriješiti u mnogo stvari, ali jednu si stvar ozbiljna televizija jednostavno ne može dopustiti

Zbunjeni su i gledatelji RTL-a, točnije ljubitelji Formule 1, koji su očekivali da će ovih dana početi pratiti novu sezonu, i to prvi put na ovom programu. RTL je, naime, još prošle godine pompozno najavio da “postaje dom Formule 1”. Pisali su tada kako: “RTL Hrvatska s ponosom objavljuje da je - zajedno sa slovenskim Pro Plusom, kao dijelom CME grupe - osigurala ekskluzivna prava prijenosa svih utrka Formule 1 za sljedeće tri sezone: 2026., 2027. i 2028.” Realno, to jest velik projekt, stvarno značajna sportska novost i prilika da se oko televizije okupi nova, lojalna publika

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!