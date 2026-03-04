Stanković otkrio tko mu je novi gost: 'Pitat ćemo ga idemo li uskoro na Mars, ili nas svi ovi ratovi vode negdje sasvim drugdje'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2", otkrio je kako je njegov novi gost naš poznati astronom Korado Korlević. - Idemo li skoro na Mars, ili nas svi ovi ratovi vode negdje sasvim drugdje pitat ćemo u nedjelju Korada Korlevića, objavio je na Facebook stranici emisije "Nedjeljom u 2". Objava je dobila puno oduševljenih komentara gledatelja.

"Gospodin Korado je jedan od najpozitivnijih ljudi u našem društvu ako se mene pita. Odličan gost... Kamo sreće da RH ima više Korada!, poručio je gledatelj.

Stanković je prije nekoliko dana već najavio i temu emisije. "Djeca danas u mobitelu imaju svo znanje ovog svijeta. Danas je najvažniji odgoj i kako ih naučiti da nešto stvaraju i oblikuju. Treba im nekako prenijeti strast. Uloga "seoskog" učitelja važnija je nego ikad." To su riječi našeg nedjeljnog gosta. Radujemo se razgovoru!", napisao je Stanković Super, još kad bi na početku ili na kraju emisije pustili isječak filma Vlak u snijegu, s poznatom Arsenovom pjesmom......Nažalost, Vaše predivne emisije gledamo isključivo mi roditelji iliti mi iz prošlog stoljeća.....Zadnju vašu emisiju sam pojačala do daske,al nisam izazvala reakciju kod djece, poručila mu je jedna gledateljica.

Podsjetimo, nedavno gostovanje Krunoslava Nujića, autora knjige “Burnout, priča o nama”, u emisiji "Nedjeljom u 2" voditelja Aleksandra Stankovića duboko je odjeknulo diljem Hrvatske, pokrenuvši lavinu reakcija i bolnih ispovijesti. Diplomirani inženjer kemije i doktor biologije, koji je dva desetljeća proveo kao znanstvenik u farmaceutskoj industriji, ispričao je kako ga je sindrom izgaranja doveo do potpunog životnog kolapsa. U samo dvije godine, kako je rekao, izgubio je sve – posao, zdravlje, suprugu, stan i društveni život. – Što god sam pokušavao spasiti, nije mi išlo. Kad sam već bio na dnu, rekao sam si: "Idem cijeli život izokrenuti" – priznao je Nujić, čija je priča mnogima poslužila kao zrcalo vlastitih patnji.

Njegovo svjedočanstvo o tome kako izgaranje nije samo zdravstveni već i golemi društveni problem koji razara obitelji i financije, potaknulo je gledatelje da bez zadrške progovore o vlastitim bitkama. Društvene mreže su se užarile od komentara, a stotine ljudi pronašle su utjehu u spoznaji da nisu sami. – Mislim da nema gledatelja koji danas nije prepoznao ove simptome u svom životu – napisala je jedna gledateljica, dok je druga zahvalila gostu na hrabrosti: – Knjiga Vašeg gosta puno mi je značila. Dao mi je vjetar u leđa da nisam jedina i da me netko može razumjeti. Netko tko to ne prolazi nema ni kapaciteta razumjeti – poručila je.