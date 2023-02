Izmišljali su im izjave i krali slike: Poznati Hrvati sve su češće žrtve internetskih prijevara

Glazbenik Jacques Houdek (41) posljednji je u nizu koji je upozorio pratitelje o lažnim profilima koji se pojavljuju s njegovim imenima na društvenim mrežama te prijevarama koje kruže kroz te profile. Uz podužu objavu u nedjelju na Facebooku objavio je i screenshot poruke koju mu je poslala jedna pratiteljica, a koja ga je upozorila na jedan lažni njegov profil od kojeg je dobivala zahtjeve. Upitala je glazbenika treba li takve profile blokirati, prijaviti ili zanemariti. Jacques je u izjavi poručio da smo svakodnevno svjedoci raznoraznih internetskih prijevara, a najčešće žrtve pokušaja krađe identiteta su javne i slavne osobe.

- Ne prođe ni dan, a da mi netko u inbox ne prijavi novi lažni profil koji, eto, baš predstavlja mene privatno i želi biti prijatelj s nekime od vas, dragi moji. PRIJEVARA, PRIJEVARA, I SVAKI PUT - PRIJEVARA! - napisao je glazbenik u podužoj objavi i podsjetio da postoji samo jedan njegov profil na Facebooku i samo jedan na Instagramu. Također, u poruci ga je pratiteljica upitala zašto ne stavi "plavu kvačicu" pored imena, koju inače imaju samo pravi profili slavnih osoba. Glazbenik je i napisao kako je više puta pokušao, a potom je i objasnio zašto nije uspjelo.

- Više od 111.000 pratitelja na mojim službenim društvenim mrežama Facebooku i Instagramu nisu dovoljni dokaz i pokazatelj koji bi upućivao da se iza profila uistinu 'krijem' JA - Željko Houdek - popularni JACQUES Čisto da znate, postoji legalan način kako javne osobe mogu zatražiti provjeru svoga profila kako bi ga stručnjaci s Instagrama i Facebooka potvrdili tom famoznom plavom kvačicom. Moj tim to je pokušao nebrojeno puta (eto, ponajprije radi vas - to će iznova učiniti i danas). Pokušali smo i putem agencije sa sjedištem u Hrvatskoj koja izravno i najbliže surađuje s njima, no isto tako - bezuspješno. A zašto? Zato jer ne želim, kao mnogobrojni nositelji te važne oznake novoga doba, sponzorirati umotvorine koje tobož brinu o našoj sigurnosti na mrežama - objasnio je.

Jedan od naših najpoznatijih glazbenih autora Zrinko Tutić (67) početkom prošle godine je postao nova žrtva krađe identiteta na društvenim mrežama. Premda nikad nije imao Facebook račun, na ovoj društvenoj mreži se pojavio profil s njegovim imenom koji je ubrzo poslao zahtjeve brojnim glazbenicima, ali i medijskim djelatnicima. No, lažni Zrinko nije stao na tome, pa je počeo i komunicirati sa svojim Facebook prijateljima, ali i pisati statuse.

- Ja sam čovjek koji je stvorio Tajči, Severinu i Doru. Zašto svi moji izumi prerastu u bizarna čudovišta? - napisao je lažni Zrinko čiji su status ubrzo prenijeli mnogi pa čak i jedan domaći portal. koji je ubrzo izbrisao taj tekst.

- Javljeno mi je već da se netko koristi mojim imenom. Činimo sve napore da Facebook ugasi taj račun. Ne znam što da napravim. Zvao sam policiju a oni kažu da s tim nemaju ništa. To je očigledno neka osoba s posebnim potrebama, što da vam kažem - kazao je za Večernji list pravi Zrinko Tutić.

A osim Tutića, prošle godine žrtva krađe identiteta je postao i Jurica Pađen (67) , koji je odmah poslao upozorenje pratiteljima. Pađen je kazao kako je netko napravio profil s njegovom slikom i pod imenom Jurica Pađen te da traži novac. - Netko je otvorio lažni profil s mojom slikom i pod imenom Jurica Pađen i žica lovu... Objavljujem urbi@orbi da nemam nikakve veze s tim - napisao je glazbenik na službenom profilu Jurica Pađen & Aerodrom.

A jedna od slavnih Hrvatica koja je možda i najviše puta bila žrtva internetskih prijevara je i glazbenica Nina Badrić (50) čije su se fotografije stalno pojavljivale uz reklame za preparate za mršavljenje. - Ljudi! Ne nasjedajte na laži. Odričem se bilo kakve povezanosti s ovim oglasima kojih je pun internet. Oni su lažni/fake kao i proizvodi koje prodaju. Ovo je internet kriminal - ispričala je Nina pratiteljima u jednoj od takvih prilika i dodala da ljudi zarađuju kradući fotografije koji su njezino vlasništvo te idu čak toliko daleko da izmisle intervju s njom. Upozorila je pratitelje da ne kupuju takve stvari te da je upoznala svoje odvjetnike koji će dalje rješavati takve situacije.

Jelena Rozga (45) 2020. godine postala je žrtva internetske prijevare. Naime, Facebookom je tada počeo kružiti live video s profila "Jelena Rozga live" u kojemu piše kako će donirati 5000 kuna "zbog učinka virusa Corona" za prvih 50 ljudi koji otkriju točan odgovor na optičku iluziju. U videu je očigledno stari snimak Rozge kako pjeva razne pjesme s terase, a koji je ona objavila na svom Instagram profilu, a uz snimku stoji i fotografija patki te je pitanje koliko se patki nalazi na slici. Rozga je na svom Storyju objavila video i velikim slovima naznačila da se radi o prijevari.

A sličan problem kao i Nina Badrić, imala je novinarka Mila Horvat (41) čiji je intervju, očito lažni, završio u reklamnoj kampanji jednog preparata za mršavljenje. - Slobodna sam ovim putem obratiti Vam se vezano za marketinšku kampanju sredstva za mršavljenje Fito Spray, a povodom članka objavljenog na web stranici: fi326.astrobiks.ru. kao i nekim Instagram i Facebook profilima. Na navedenoj web stranici bez mog znanja, a osobito bez mog pristanka objavljene su moje fotografije kao i navodni intervju kojeg sam dala vezano za korištenje Fito Spray, sredstva za mršavljenje - napisala je Horvat i dodala kako nije dala intervju vezano za korištenje bilo kakvih sredstva za mršavljenje, a osobito ne Fito Spray-a za mršavljenje.

Luka Nižetić (39) žrtva je krađe identiteta bio 2019. godine. Naime, na Facebooku se tada pojavila plaćena reklama sa slikom Luke Nižetića tijekom gostovanja na emisiji "Pressing" N1 televizije. Kada se otvori link dobije se stranica koja imitira portal 24 sata, a u naslovu piše: "Specijalni izvještaj: "Posljednja investicija Luke Nižetića izazvala je strahopoštovanje kod eksperata i strah kod bankara".Lažni portal ima čak i navodne Lukine izjave u kojima objašnjava kako je do velikog bogatstva došao preko softwarea za razmjenu Bitcoina. Kako bi dodatno pojačali prevaru, na kraju teksta su čak i navodne izjave korisnika Facebooka, koji tvrde kako su vidjeli Lukinu priču na HRT-u, te kako su već nešto zaradili.

A prije njega sa sličnom se stvari susreo i glumac Ivan Herceg (41) čije su slike završile na lažnim profilima na društvenim mrežama. Glumac je odmah zamolio pratitelje da prijave profil.

