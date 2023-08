Velika imena elektronske scene režirala party vrhunac ljeta na Jadranu!

Specijalna edicija međunarodno nagrađivanog Sea Dance festivala pod nazivom Sea Dance in Exile uspješno je održana u Diamond klubu kod Malinske na otoku Krku i pokazala je zašto je ovo jedan od najprepoznatljivijih glazbenih brendova na Jadranu. Za apsolutni trodnevni vrhunac ljeta na kompletnoj obali proteklog vikenda pobrinula se velika trojka – Alok, jedan od globalnih superstarova elektronske plesne glazbe, Willy William francuski hitmaker te Fedde Le Grand, maestralni pionir housea.

Trodnevni Sea Dance In Exile iza kojeg stoji EXIT tim na Krku je pokrenuo jake struje u smjeru visoko kvalitetnih glazbenih događanja koje će nadolazećih sezona otoku donijeti još atraktivnih imena, ali pod kapom novog, originalnog događaja. U isto vrijeme organizatori će učiniti sve kako bi se Sea Dance festival sljedećeg ljeta vratio gdje pripada – u Crnu Goru.

Čast da otvori Sea Dance in Exile, pripala je virtuozu iz Francuske Willy Williamu, koji je za miksetom pokazao zašto ga zovu glazbeni čarobnjak. Brojna publika u klubu Diamond oduševljeno je plesala i zborno pjevala do ranih jutarnjih sati u ritmu njegovih hitova koji se broje u milijardama kao što su „Mi Gente”, „EGO” i „Trompeta”, koji su zacementirali njegov planetarni uspjeh i donijeli mu 1. mjesto na listi najtraženijih francuskih izvođača na platformi Shazam. U istom tempu i istim intenzitetom prve večeri nastavili su domaća i regionalna podrška Vanjanja, Viiito i zanosna Lady Lee.

Neprikosnovenom house mastermindu Fedde Le Grandu pripalo je krcata druga večer Sea Dance in Exilea. Fanovi na Krku, ali i sam Le Grand, bili su glazbeno sinkronizirani, u ritmu, pokretu, osjećaju, ali prije svega, istinskom uživanju u trenutku. Vode Jadrana dodatno su proključale uz klasike “Put Your Hands Up For Detroit” i “Let me Think about It”, a fanovi su odlično prihvatili i najsvježiju numeru “All Over the World”. Sjajnu podršku i drugu večer dao je regionalni tim kojeg su činili Dominique, Yakka i Mike Vale.

Globalna glazbena superzvijezda i posvećeni filantrop i humanist koji istovremeno ispisuje nova pravila dance muzike, Aloka Petrillo, u potpunosti je opravdao epitet “nezaboravnog spektakla za sva osjetila” koji prati njegove nastupe uživo. Diamond Club tresao se od hitova, njegovih autorskih radova i suradnji, ali i uz umiksane klasike Rhianne, Eminema, Davida Guette i mnogih drugih. Uz fantastičan light I scenske efekte Alok je u dvosatnom “masterclassu” pokazao zbog čega je, s razlogom, već drugu godinu zaredom na visokom 4. mjestu DJ Magove ljestvice najjačih. A i da je stvarno privržen svojim obožavateljima vidjelo se kad je poslije nastupa ušao u publiku i fotkao se s njima među kojima je bilo i fanova iz Brazila. Morski ples zadnje večeri svojim energičnim setovima obilježili su i Dominique & Vanjanja I Ryu & Dante te Vanillaz, kojima je ujedno i pripala čast da zatvore Sea Dance in Exile.

Sea Dance In Exile realiziran je uz podršku Hrvatske turističke zajednice.

