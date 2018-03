Večer koja je ostavila dojam na sve okupljene

Mirela Priselac Remi

Dodjela Večernjakove ruže bila mi je prekrasna. Na jednom su mjestu bili ljudi iz svih miljea i sve skupa bilo je vrlo jezgrovito, kratko i precizno. Smatram da se to iznimno cijeni kad sjediš u publici. Najsretnija sam što je Ružu osvojio Mladen Kušec. S prijateljicom sam komentirala da bih otišla u backstage i snažno ga zagrlila.

Ava Karabatić

Jako mi se svidjela ovogodišnja dodjela. Zadovoljna sam svim pobjednicima, ali posebno mi je drago što je nagrada otišla u ruke gospodina Kušeca. Moram priznati da mi se najviše svidio govor Zdenke Kovačiček jer je bila do srži iskrena. Govorila je od srca, kao i uvijek, i velika sam obožavateljica njezina rada. Općenito iznimno cijenim sve ljude koji su bili nominirani.

Andrija Jarak

Pozornica HNK najljepša je pozornica u Hrvatskoj. Imao sam tu čast da sam prije tri godine i sam dobio Večernjakovu ružu. Predivno je sve bilo i izvedeno s ukusom. Svjedočili smo jako dobrim nominacijama, odličnoj atmosferi i dobroj glazbi. Ova pozornica sama je po sebi inspiracija. Fokusirao sam se isključivo na Dnevnik Nove TV kao favorita. Pomalo je čudno da najgledanija informativna emisija već devet godina nije dobila nagradu. Posebno mi je drago što je ekipa osvojila nagradu jer je u tu emisiju uloženo jako puno truda, volje, energije i svega što je potrebno da bi taj Dnevnik bio takav kakav je.

Robert Knjaz

Nije mi žao što nisam osvojio nagradu jer nagradu dobiješ u tom trenutku i nastavljaš dalje sa svojim životom. Dnevnik Nove TV odlična je emisija i možda moja emisija nije ista kategorija kada je u pitanju tematika. Sve je to zabava i šoubiznis. Svi se trudimo i svi radimo, stoga mi je jako drago što su oni pobijedili. Sama dodjela bila je zabavna. Ne znam kako je to doživjela publika pred malim ekranima, ali ja sam se večeras zabavio. Moram priznati da mi je mala suza kanula kada je gospodin Kušec osvojio Ružu jer se Tonkice Palonkice sjećam kao klinac pa mi je to bilo vrlo emotivno. Drago Diklić također je bio odličan. Kakav šarmer! Žicao sam ga da mi na šalabahter napiše nekoliko fora jer je predobar. Jako sam se zabavio. Mi nastavljamo dalje s radom, nama je ovo bio dio posla i čast nam je što smo bili nominirani. Hvala svima koji su glasali za nas.

Čedo Prodanović

Drago mi je što zahvaljujući ovakvim dodjelama satisfakciju dobiju ljudi poput gospodina Kušeca koji su možda davno prije to zaslužili. Meni je ovo zgodna igra i mogućnost da uzajamno uživam s publikom u glazbi. Nije mi žao što nisam osvojio nagradu jer u tom moru emisija čudo je što sam uopće bio među nominiranima. Profil emisije nije populistički i svima poznat pa sam zato ponosan.

Dražen Nikolić

Sve je išlo po planu i sve je bilo super. Zadovoljan sam svakim dijelom dodjele. Sve je teklo točno kako treba i bilo je vrlo dinamično. Kao najjači moment izdvojio bih onaj kada je Mladen Kušec osvojio Ružu.

Amel Ćurić

Ovo mi je bio prvi put na dodjeli Večernjakove ruže. Nekoliko sam puta bio na Večernjakovu pečatu i osvojio jedan za osobu godine. Drago mi je što me Večernji list pozvao i večeras. Moram priznati da je ovo jedan od boljih događaja na kojima sam bio u posljednje vrijeme. Fantastično je sve izgledalo! Nisam imao favorita, nego sam se sa zadovoljstvom odazvao pozivu da dođem, ali koliko sam vidio, sve nagrade dobivene su prema zaslugama.

Tara Rosandić

Čekali smo priliku da podupremo našu Doricu. To nam se dogodilo samo do tog odlučujućeg trenutka, no sretni smo što smo večeras mogli biti tu za nju. I, naravno, nagrada Mladenu Kušecu. On nam je svima obilježio djetinjstvo.

Veselim se što ću početi raditi novu predstavu u Gavelli koja će izaći tek negdje na jesen. Radit ćemo je do ljeta. Radujem se što se nakon serije opet vraćam kazalištu.

Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Uršula Tolj

Bit ću malo subjektivna, trenutak večeri bio mi je govor Mladena Kušeca. Jako cijenim njegov rad. I dalje je u odličnoj formi te svoje emisije i dalje radi s jednakim entuzijazmom. To što mu se cijela dvorana digla na noge bilo je predivno.

Zadovoljna sam, sve je prošlo dobro, bilo je lijepo, nije bilo nikakvih grešaka... A i od ostalih uzvanika čujem samo pohvale tako da sam zadovoljna, bio mi je to odličan rođendanski poklon s obzirom na to da mi je rođendan pao na dan same dodjele.

Dalibor Petko

Uvodna točka, Let 3, TBF, trubači svakako su bili iznenađenje. A moja je javna simpatija Franka Batelić pa, kad ona zapjeva, to je trenutak kada ne dišem, snimam za Instagram i uživam.

Što se dobitnika tiče, drago mi je što je Nova TV dobila nagradu za emisiju godine.

Moram spomenuti i Mladena Kušeca.

Mislim da su svi pokazali što misle o njemu kada su ustali i zapljeskali. To je stvarno bio najemotivniji trenutak dodjele.

Ana Brdarić Boljat

Ovo mi je bila jedna od ljepših dodjela zato što sam i sama sudjelovala u cijeloj toj priči. Ovo je prvi put da sam prezenterica na jednoj takvoj dodjeli i osjećala sam se pomalo oskarovski. To je bio moj dojam. Prekrasno mi je bilo druženje u backstageu, bio je to trenutak koji ću dugo pamtiti jer smo svi, kolege sa svih televizija koji smo bili tamo, pokazali jedan zajednički duh. Baš je bilo nekako posebno.

Najviše ću pamtiti kolegicu Mojmiru Pastorčić, koja je inače jako specifična osoba. Vrhunac večeri bio je kada joj se Ruža razletjela na sve strane. To je samo njoj svojstveno.

Želim čestitati svim dobitnicima i svim nominiranima jer je zaista bilo teško odabrati. Hrvatska je mala, ali ima toliko dobrih ljudi. I emisija.

Nives Ivanišević

Super je biti nominiran i jako me razveselila ta nominacija, a na Večernjakovoj ruži uvijek mi je prekrasno pa mi je drago da sam dio toga.

Nisam tužna što nisam pobijedila jer Mladen Kušec stvarno je zaslužio nagradu i to mi je kao nagrada za životno djelo. Čestitam mu od srca, naravno i svima koji su dobili nagrade. Stvarno je lijepo biti dijelom svega toga. Dobila sam nagradu Storyja za najbolji styling (odjenula je zeleni kombinezon Elfsa).

Antonija Stupar Jurkin

Bilo mi je fenomenalno i jako sam se dobro zabavila. Najbolji dio večeri bio mi je kada je Mladen Kušec dobio nagradu, stvarno je bio predivan. Svi smo spontano ustali i bilo je divno, a drugi moment večeri bila je Šprajcova Ruža koja je pukla. To mi je bilo simpatično i, naravno, čestitke kolegi i svim pobjednicima.

Irena Škorić

Svake godine dolazim na Večernjakovu ružu, a pratim je od kada sam bila mala, od osnovne škole, i jako mi je drago da je Mladen Kušec, moj veliki uzor u svijetu uredništva i književnosti, dobio nagradu.

To mi je najdraži trenutak dodjele. Emisija Bijela vrana je sve, a Mladen Kušec je car! Još uvijek čuvam kasetu “Tonkica Palonkica” i ona radi.

Ana Begić Tahiri

Bila sam jedna od prezenterica, a zanimljivo je da su svi prezenteri poznavali svog para s kojim su čitali dobitnika određene kategorije. Meni je pripala čast da to napravim s izbornikom naše nogometne reprezentacije Zlatkom Dalićem kojeg sam večeras upoznala. Mislim da smo se super snašli i zabavili, a ja sad mogu i na Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiju.

Moj favorit večeras bila je A strana, no i Dnevnik Nove TV zasluženo je dobio tu nagradu.

Marko Petrić

Cijela ceremonija bila je super. Svi su izvođači bili predobri i samo otvaranje Leta 3 i TBF-a bilo je vrhunsko. Svaka čast scenaristu na cijeloj ceremoniji koja je vrhunski odrađena.

Posebno me taknulo primanje nagrade Mladena Kušeca. Goran Bogdan i Zoran Šprajc bili su moji favoriti, ali i moja kolegica Dora Arar koja je sa samo devet godina osvojila ovu prestižnu nominaciju.