Emotivni Martin Kosovec o Večernjakovoj ruži: 'Prošla godina bila je izuzetno stresna pa ću nagradu posvetiti sebi'

U kategoriji Novo lice godine, prestižnu statuu Večernjakove ruže osvojio je 19-godišnji talentirani glazbenik Martin Kosovec! - Hvala vam! Ovo je za mene doista magičan dan! Krenuo je s objavom moje nove pjesme, a završio tako što sam osvojio Ružu. S obzirom na to da mi je prošla godina bila izuzetno stresna, ovu nagradu ću bez lažne skromnosti posvetiti upravo sebi. Naravno, posvetio bih je i mojim suradnicima te obitelji. Istaknuo bih menadžment bez kojih ne bih sve ovo izdržao. Oni me drže na nogama i daju mi snagu i vjetar u leđa - kazao nam je pjevač koji se proslavio pobjedom u showu "The Voice" te dodao:

- Još uvijek se privikavam na to što sam se pojavio na sceni, sve to nekako brzo ide, a mladi mozak je zeznuta stvar. No ipak, drago mi je kako se sve stvari odvijaju i u kojem smjeru ide moja karijera - priznao je odmah nakon što mu je uručena ova najstarija i najprestižnija medijska nagrada.

- Moram priznati da se veselim budućnosti i svemu što ona nosi. Dana 10. svibnja imam koncert u Zagrebu, radit ću na još novih pjesama, a od ljeta će krenuti uzastopni koncerti koji su još u pregovorima. To su zapravo moji planovi za ovu godinu - istaknuo je za kraj mladi glazbenik. Ako se prisjetimo, u ovoj kategoriji nominirani su bili - glazbenici Antun Aleksa IDEM i Martin Kosovec, glumica i pjevačica Ružica Maurus, reper Josip Pekas Peki te glumica Lana Ujević Telenta, a prestižna statua pripala je u ruke Martinu Kosovcu.