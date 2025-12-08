Prijavite svoje kandidate za najprestižniju i najvažniju medijsku nagradu - Večernjakovu ružu!

VEČERNJI LIST objavljuje JAVNI POZIV za nominiranje najboljih TV i radijskih osoba, emisija, sadržaja na digitalnim platformama i glazbenika za nagradu VEČERNJAKOVA RUŽA 2025.

I.

Večernjakova ruža najprestižniji je i najdugovječniji izbor najpopularnijih osoba i emisija na hrvatskoj medijskoj i glazbenoj sceni. Nagrada se dodjeljuje u osam kategorija onima koji su svojim radom obilježili godinu i ostavili neizbrisiv trag na području medija, glazbe i glume, a važnu ulogu u odabiru nominiranih imaju vaši prijedlozi.

II.

Dodjeljuje se ukupno osam nagrada, po jedna u svakoj kategoriji, za ostvarenja u 2025. godini na području Republike Hrvatske.

Pozivamo sve TV i diskografske kuće, kreativce i kreatore digitalnog sadržaja, kao i radijske postaje da nam pošalju svoje prijedloge za nominacije u navedenim kategorijama, uz kratko obrazloženje.

III.

Kategorije za nominacije su:

TV OSOBA GODINE

Tko nam je u 2025. godini svojim neodoljivim šarmom i briljantnim radom priuštio nezaboravne trenutke uz TV ekrane? Tko se istaknuo po popularnosti i gledanosti? Vi ste ti koji odlučujete!

RADIJSKA OSOBA GODINE

Oni su više od ugodnih glasova koji su naši suputnici u svakodnevici. Oni su zaštitni znak svojih radijskih postaja, zabavljaju nas, informiraju i inspiriraju. Tko nas je u 2025. godini držao kao prikovane za određenu frekvenciju?

GLUMAČKO OSTVARENJE GODINE

Tko je svojim nezaboravnim ulogama i vrsnom interpretacijom u serijama i filmskim hitovima pridobio u 2025. našu pozornost i upisao se u anale hrvatskoga glumišta? Kome pripada titula glumice ili glumca godine?

TV EMISIJA GODINE

Televizijske emisije koje redovito pratimo, komentiramo i pamtimo. Koje su od njih obogatile 2025. godinu, a ostat će upamćene još dugo poslije?

RADIJSKA EMISIJA GODINE

Tražimo uzbudljive, inspirativne i inovativne domaće radijske emisije – one koje su oblikovale 2025. godinu. Koja je od njih ostavila najdublji trag u radijskom eteru?

GLAZBENIK GODINE

Tko je svojim hitovima, novim albumom ili turnejom osvojio vrhove glazbenih ljestvica i srca publike? Biramo pjevačicu, pjevača ili glazbeni sastav koji je u 2025. godini ostavio najjači dojam na nas.

NOVO LICE GODINE

Možda su još donedavno bili posve nepoznati široj javnosti, ali u 2025. to se stubokom promijenilo. Tko su osobe iz svijeta glazbe, filma, televizije ili radija koje su se ove godine našle na prekretnici i zakoračile u svijet medijske slave?

DIGITALNA RUŽA GODINE

Tko je najviše zabavljao, inspirirao, izazvao emocije ili zaintrigirao publiku na društvenim mrežama i streaming platformama? Koji je to influencer, youtuber ili autor podcasta vladao ekranima u 2025. godini?

IV.

Odluku o nominacijama donosi stručni žiri, a u svakoj kategoriji je pet nominiranih.

Konačnu odluku o dobitnicima donose čitatelji Večernjeg lista putem telefonskih poziva, SMS-a i kupona.

V.

Rok za prijavu je 31. prosinca 2025. godine.

Nominirane ćemo objaviti najkasnije do 15. veljače 2026. godine. Pobjednike

ćemo proglasiti na svečanoj dodjeli 20. ožujka 2026. godine.

VI.

Prijave nam pošaljite na mail: vecernjakovaruza@vecernji.net.