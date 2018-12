Večeras je veliko finale Supertalenta, tko je vaš favorit?

Nakon sedam audicijskih i pet polufinalnih emisija te mnoštva nevjerojatnih talenata koje smo imali priliku upoznati kroz šestu sezonu Supertalenta, ove nedjelje gledatelje Nove TV očekuje spektakularna završnica showa.

Posljednja emisija donosi najatraktivnije, najzabavnije i najnevjerojatnije nastupe do sada! Od gotovo 400 točaka s audicija, dvanaest najboljih posljednji put stat će na pozornicu Supertalenta i nastupom do zadnjeg daha pokušati uvjeriti gledatelje da su baš oni vrijedni pobjede. Osim laskave titule pobjednika šeste sezone showa, natjecatelj koji izbori pobjedu osvojit će i vrijednih 200 tisuća kuna.

Predstavljamo finaliste:

1. Iva Augustinović (24) dolazi iz Žepča u Bosni i Hercegovini. Kao djevojčica otkrila je svoju ljubav prema glazbi, a osobito pjevanju. Mama je pjevala u crkvenom zboru i uvijek ju kao malenu vodila sa sobom na probe,a kasnije se ona priključila crkvenom zboru, ali i ženskoj klapi zajedno s mamom. Već s 8 godina počela je nastupati, a mnogo puta pobijedila je na dječjim festivalima. Svira klavir i flautu. Po završetku srednje škole upisala je glazbenu akademiju u Grazu ali i studij prava i ekonomije. „U meni se oduvijek vodila borba. Jedan dio mene se želi posvetiti umjetnosti, ali drugi dio mene je realističan. Počela sam se udaljavati od svojih snova ali me je moja draga profesorica pjevanja Margareta Klobučar vratila na pravi put. Naučila me da moram raditi ono što najviše volim i ono najvažnije - vjerovati sebi. Prijava na Supertalent za mene nije bila jednostavna odluka. Zahvaljujući mojim najdražim koji su me uvijek podržavali i vjerovali u mene odlučila sam se. Vodim dva zbora, zbor mladih i dječji zbor u hrvatskoj katoličkoj misiji u Grazu.“ kaže Iva.

Foto: Nova TV

2. Vanesa Jakac (14) dolazi iz Buzeta. “Ja mogu pjevati, plesati, svirati i pritom se dobro zabaviti! Harmoniku je počela svirati nakon što je vidjela kako prijatelj svira taj instrument. Svira po raznim festivalima i okupljanjima. „Cijela obitelj voli pjevati, svi smo veseljaci!“

Uspješna je i na školskim natjecanjima te je po drugi puta osvojila prvu nagradu u natjecanju solista klasične glazbe kao jedna među najboljima u toj skupini. Godišnje ima oko 50-ak nastupa diljem Hrvatske, Slovenije, Italije, Austrije i BiH. Svira i na godišnjicama braka, rođendanima i na drugim proslavama. Svira 5 instrumenata (3 vrste harmonike, flautu i klavir).

Foto: Nova TV

3. Adna Šestić (19) iz Zenice oduševila svojim izvedbama pjesama Josipe Lisac i Indexa.

- Iako sam počela pjevati otprilike sa 11 godina, to pjevačko iskustvo je bilo svedeno isključivo na karaoke dok nikog nema u kuci, sve do neke 15-te godine, kad se kroz osnovnu, a kasnije i srednju muzičku školu počinjem ozbiljnije baviti pjevanjem. Školski jazz bend u kome sam bila vokal se izdvaja kao naročito vrijedno iskustvo. Ipak, bas taj period karaoka je kljucan za razvoj mog načina pjevanja: kao djevojčica sam se jako trudila zvučati kao Beyonce ili Alicia Keys. Jako su mi pomogle iako mi danas glas ne nalikuje ni na jednu - kaže Adna.

Foto: Nova TV

4. Filip Rudan (19) iz Zagreba se bavi se pjevanjem, a hobi mu je ples. Počeo je plesati prije pola godine, a pjeva, kaže, otkad zna za sebe.

„Od ovog showa očekujem da ću se pokazati u najboljem svjetlu i nadam se zadovoljiti publiku.“

Foto: Nova TV

5. Elena Brnić, 13-godišnjakinja je iz Zagreba. Članica je plesnog zbora Zagrepčanke i dečki s kojima je nastupala na brojnim koncertima. Bila je dio humanitarnih koncerata i djelovanja zbora hvale vrijednih projekata(Zaklada Ane Rukavine,utrka Terry FOX Run,akcija Korak u život...) Članica je plesne skupine La Dance s kojima je prošle godine pobijedila,te su ponijele titulu prvakinja Hrvatske u Jazz Dance-u.

„Od malena volim pjevanje. Bavim se i plesom i glumom.“

Foto: Nova TV

6. Sarajlija Denis Barta (20) rođen jr od šest mjeseci sa samo 535 grama u Padovi, slijep je s epilepsijom i autizmom. Komponira, piše, svira i pjeva, imao je više operacija, za svoje liječenje skuplja sam novce pjevajući na ulici, po kafićima i prodavajući svoj CD.

Denis je nastupao na natjecanju prošle godine ZBMT u Sarajevu Hayat TV i na natjecanju pretprošle godine, Ja imam talenat na TV Pinku,nastup po raznim dobrotvornim akcijama,po kafićima. Imao je operaciju na srcu 9. dan kada se rodio, poslije 40 dana je izgubio vid, a u 4. godini je primijećen autizam. Ne zna koristiti ruke ni zašto osim za sviranje.

Foto: Nova TV

7. Diego Siqueira (29) dolazi iz Brazila, a već osam godina živi u Hrvatskoj. Povod njegovom dolasku u Hrvatsku bio je taj što je želio iskusiti nešto novo i dokazati samom sebi da može postići više u životu. „Ja sam plesač koji voli jezike, umjetnost, glazbu, ljude i povijest. Dolazim iz siromašne obitelji koja me naučila da ako se borim za svoje snove i ustrajem u tome mogu učiniti sve. Sada živim svoje snove.“, rekao je Diego.

„Najteže mi je bilo napraviti prvi korak, ali nakon prvog koraka znao sam da će me život dovesti tamo gdje trebam biti!“. Otac mu je pastor, a dolazak u Hrvatsku povezan je i s humanitarnom pomoći, dok je živio u Kutini radio je s organizacijom koja se bavila pomoći potrebitima.

Foto: Nova TV

8. Plesni klub Dance Queen iz Kraljevice okuplja oko 200 djece. „Naš cilj jest pokazati što ples može biti, kako se radi timski, nije nam cilj nužno proći dalje, već želimo da Hrvatska vidi koliko plesača ima!" - kažu u klubu.

Foto: Nova TV

9. Plesač Marin Čačija (16) iz Rijeke lani je nastupao u finalu Supertalenta s kolegicom Ninom. Plesač Marin Čačija u polufinalnoj epizodi dokazao je zašto mu je žiri poručio da ga čekaju svjetske pozornice, a polufinalnim nastupom podignuo je žiri i publiku na noge. „Svi oni koji se bave robotikom, ja bi im pustio ovaj snimak i rekao kada uspiju napraviti robota s ovakvim sofisticiranim pokretima, to je to!“ komentirao je Davor, a Maja mu je poručila da bi se na njegovom mjestu prijavila na sve svjetske showove. „Ti se ne smiješ limitirati!“, dodala je. Janko je rekao kako je u šoku i bez riječi, a Martina je kazala: „Jako je teško nekome tko gleda ples kao neku lijepu, vizualnu umjetnost moći ispričati toliko jednostavnim rječnikom priču. Posao plesača jest ponuditi uz sve evidentne plesačke elemente fokus kanaliziranih emocija i mislim da je to tvoja najveća odlika. Ja od danas imam novu plesačku fiksaciju,a to si ti!“.

Foto: Nova TV

10. Đulijano Jašarević (19) iz Siska je samouki plesač, dečko od gume. Idol mu je “Fikthion” kojeg je vidio na internetu te nakon četiri mjeseca vježbanja vidio da mu jako dobro ide. Prijatelji su mu velika podrška, snimaju ga i rade promotivne spotove. Kaže da mu je ples genetski u krvi jer je tata bivši plesač. Radi kao dostavljač za pekare, a cilj mu je da bude najbolji u toj vrsti plesa te da otvori vlastitu plesnu školu.

Foto: Nova TV

11. Siniša Matijević (13) iz Krnjaka crta zatvorenih očiju. Želi se nastaviti baviti crtanjem i kiparstvom u životu te razvijati svoj talent.

„Pošto sam sam u selu, navikao sam se da se sam snalazim. Svoj talent bih opisao tako što je to meni od rođenja dato i to se ne može naučiti. Slikanje i kiparstvo mi je bijeg iz nekog realnog svijeta i kad slikam, svi moji problemi nestaju.“

Foto: Nova TV

12. Andrej Škedel (34) iz Rijeke je iluzionist koji u mađioničarstvo uvodi koncept tematskih iluzija i sofisticiranih manipulacija i čija su posebitost velike i opasne iluzije. Oborio je svjetski rekord u Houdinijevom bijegu - okovan lancima i zavezan u vreći iz sanduka izašao je za manje od sekunde

„Gotovo 30 godina ovo radim, a prve 4 godine sam potratio. Magija je u moj život došla kada sam vidio prvi trik.“

Foto: Nova TV