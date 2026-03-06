Naši Portali
U 'SURVIVORU'

FOTO Zeleni tim izgubio, a evo koja su svoja dva člana poslali u eliminacijsku borbu!

Foto: Nova TV
1/32
VL
Autor
Vecernji.hr
06.03.2026.
u 23:45

Borba za plemenski imunitet donijela je preokret u korist žutog tima, koji je slavio rezultatom 8:6, a odlučujući bod donijela je Paula Tomičić. Time je zeleni tim poslan u duel, a napetost se odmah preselila u njihov kamp.

Stefan Ostojić je još prije vijeća istaknuo da ima tri osobe za koje bi glasao ako zeleni budu morali donositi odluke, čime je dao naslutiti koliko su odnosi već tada bili poljuljani. Po povratku u kamp zeleni su otvoreno razgovarali o mogućim imenima. Miloš Vojnović, koji je prethodno osvojio osobni imunitet, otkrio je detalj razgovora s Nemanjom Stojanovićem: „Iako sam smatrao da je Nemanja jedan od najslabijih, to što mi je rekao, dalo mi je vjetar u leđa da ne glasam za njega. Treba imati hrabrosti i reći: glasaj za mene. Tako da on sigurno neće biti napisan na mom papiru“, rekao je Miloš. Na vijeću su se zbrajali svi kriteriji, od osvojenih bodova na poligonima i lojalnost, pa sve do međuljudskih odnosa i rada u kampu. Nemanja je priznao da se osjeća ugroženo jer nije donosio bodove niti se posebno zbližio s članovima tima. Ženski dio zelenog tima istaknuo je kako su muškarci dominantniji, a glasovi su pokazali duboku podijeljenost – po tri glasa dobili su Ivana Makljenović, Stefan Ostojić i Lana Mujanović, zbog čega je primijenjeno pravilo javnog glasanja.

Najviše glasova naposljetku je dobio Stefan i postao prva nominirana osoba za eliminacijski duel. „Nisam ovo očekivao. Prvi razlog je vjerojatno prva igra koja je izgubljena jer sam izgubio bod koji je bio nadohvat ruke. A drugi je da su se žene žalile da sam bio dominantan u donošenju strategija u igrama“, zaključio je Stefan. Miloš je potom odlučio da mu se u duelu pridruži Maja Čampar. „Samo sam dijelom iznenađena. Nisam iznenađena zbog toga što nisam potpuno fizički spremna, a jesam jer sam s Milošem na poligonu nešto vremena provela zajedno kao par, pa me zbog toga iznenadilo. Ne shvaćam to osobno, imat ću isti odnos s Milošem kao i prije“, rekla je Maja.

FOTO Evo tko je dobio osobni imunitet u 'Survivoru'!
1/9

Na kraju su kandidati saznali da se u kampovima nalazi po jedan tajni imunitet koji će pripasti onome tko ga pronađe, čime se borba dodatno zakomplicirala. Sljedeća borba za plemenski imunitet pokazat će tko će se još za ostanak u Survivoru boriti s Majom i Stefanom.

Ključne riječi
Nova TV Survivor showbiz

