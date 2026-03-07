Dado Topić otvorio dušu: ‘Bilo je lijepo biti Jugoslaven, ljudi su nas poštovali!'

Gostujući u emisiji "360 stepeni" na televiziji N1, jedna od najvećih rock legendi s ovih prostora, Dado Topić, otvorio je dušu i podijelio s publikom razmišljanja koja su odjeknula regijom. Neposredan povod za razgovor bila su dva velika koncerta u Beogradu kojima je proslavio impresivnih 60 godina karijere, a za koje je rekao da je bio i "više nego zadovoljan". Ti nastupi, kako je opisao, bili su prožeti emocijama, sjećanjima i uspomenama na dane kada su on i njegova generacija tek započinjali graditi jednu od najbogatijih rock scena u Europi. "Lijepi koncerti, pamtit ću to kao nešto najljepše u životu", poručio je glazbenik, čiji je glas obilježio odrastanje brojnih generacija.

Na pitanje o identitetu, Topić je bez oklijevanja izjavio kako se i danas osjeća Jugoslavenom, pojašnjavajući svoj stav kroz prizmu osobnog iskustva i uspjeha. "Bilo je lijepo biti Jugoslaven. Sudim sve to po mojoj uspješnosti da ostvarim svoje snove, a kad sam to učinio, učinio sam u Jugoslaviji", istaknuo je. S nostalgijom se prisjetio sustava koji je, prema njegovim riječima, nudio sigurnost i mogućnosti. Spomenuo je besplatno školovanje sve do magisterija, zdravstveno osiguranje, zajamčeno radno mjesto do mirovine te mogućnost da radnici dobiju stan od tvrtke ili sagrade vikendicu na moru. "Imali smo ideju da smo jedinstveni, da smo braća, bratstvo i jedinstvo. Oni koji znaju o čemu govorim, znaju da je bilo lijepo. Otiđete bilo gdje, ljudi su nas poštovali i imali smo osjećaj da smo snažni", ispričao je Topić.

FOTO Marc Almond oduševio Tvornicu: Povratak u Zagreb nakon 11 godina u znaku bezvremenskih hitova

Njegov put do statusa ikone nije bio nimalo lagan, a počeci su bili obilježeni snalažljivošću i ogromnom strašću. U vrijeme kada je električnu gitaru bilo gotovo nemoguće nabaviti, Topić se nije predavao. "Odlučio sam je napraviti, napravio sam ih mnogo, a na jednoj sam uspio i svirati, prije nego što sam došao do prave gitare", prisjetio se. Glazbenu karijeru započeo je u bendu Đavolji eliksiri, no prava prekretnica dogodila se s grupom Dinamiti iz Osijeka. Svirali su blues i soul, glazbu koju su obožavali i koja mu je dopustila da razvije svoj prepoznatljivi, pomalo hrapavi vokal. "To je bilo vrijeme kada smo najviše naučili, najbolje smo svirali, pobjeđivali na natjecanjima. Zvali su nas genijalci iz Osijeka", rekao je Topić, evocirajući dane glazbenog sazrijevanja u Slavoniji.

Sljedeća ključna etapa u karijeri bio je odlazak u Beograd i pridruživanje Korni grupi, koju je vodio genijalni skladatelj i klavijaturist Kornelije "Bata" Kovač. Taj je period za Topića predstavljao svojevrsnu glazbenu školu i veliki profesionalni izazov. "Kod Bate Kovača to je bilo potpuno drukčije. Njemu je trebao pjevač koji pjeva njegove melodije. Imao sam poteškoća s njima jer su bile briljantno napravljene u odnosu na baznu harmoniju; on je uvijek radio da melodija ne prati harmoniju, nego da tonovi budu graditelji jedne posebne harmonije. Ja sam navikao na soul i blues, gdje je sve jasno", objasnio je Topić složenost Kovačeve glazbe. Unatoč izazovima, u Korni grupi je ostavio neizbrisiv trag, a nakon godinu i pol dana, kao prijatelj se rastao s Kovačem i vratio u Zagreb, gdje je pokrenuo jedan od najvažnijih projekata u povijesti jugoslavenskog rocka, grupu Time.

Govoreći o današnjoj glazbenoj sceni, Topić je izrazio vjeru u mlade glazbenike, ali ih je istovremeno upozorio na zamke modernog doba. Smatra da nove generacije svoju poziciju moraju izboriti "isključivo kvalitetnim angažmanom na projektima koje su u stanju ostvariti". Ipak, brine ga utjecaj interneta i digitalne tehnologije. "Boli činjenica da mladima danas preostaje ta tehnološka novina koja nam svima treba, ali svima smeta. Taj nevjerojatni network strahovito troši ljude. Napravite nešto jako dobro, objavite bilo gdje, to se razvuče na milijun gledanja i slušanja, ali traje kratko jer taj medij zahtijeva da se stalno obnavlja", poručio je. Mladima koji žele živjeti život posvećen glazbi, kakav je i sam živio, savjetovao je da se ne oslanjaju isključivo na digitalne platforme, već da "uđu u studio, zapišu svoje stvari" i stvaraju djela koja će izdržati test vremena.