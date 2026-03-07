VIDEO Prima prosječnu plaću, a uspjela je uštedjeti 115.000 eura, sve tajne otkrila na TikToku

Dvadesetsedmogodišnja Charlie Louise uspjela je na prosječnoj plaći uštedjeti oko 115.000 € (100.000 funti), a cilj joj je otići u mirovinu do 40. godine. Svoje trikove za štednju dijeli na društvenim mrežama kako bi pomogla drugima poboljšati financije. Charlie za sebe kaže da je „obična osoba s običnom plaćom” od oko 48.000 € godišnje (42.000 funti). Osim redovnog posla, večeri provodi obavljajući tajno kupovanje (mystery shopping), istraživanje tržišta i testiranje proizvoda. Tvrdi da joj te aktivnosti donose besplatne obroke, članarine za teretanu i „besplatan novac” pri kupovini, a hranu za van naručuje samo tri puta godišnje.

1. Ručak uvijek nosi od kuće

Charlie kaže da uvijek sprema i nosi ručak na posao kako bi izbjegla kupovinu skupih gotovih obroka. „Gotovo svaki dan jedem isti ručak. Znam da je dosadno, ali tako se ništa ne baca”, objasnila je.

2. Kupnja na dječjim odjelima

Drugi savjet je kupnja na dječjim odjelima, gdje su odjeća i obuća znatno jeftiniji. „Cijene za djecu su obično puno niže nego za odrasle. Na primjer, ove tenisice na dječjem odjelu platila sam oko 40 € (35 funti), dok bi na odjelu za odrasle koštale oko 80 € (70 funti)”, pohvalila se.

3. Frizer jednom godišnje

Ova kreatorica sadržaja frizeru ide samo jednom godišnje. „Idem jednom godišnje na balayage, koji inače plaćam oko 189 € (165 funti). Ove godine dobila sam termin kod učenice pa me koštalo oko 63 € (55 funti), uključujući napojnicu od 5 funti (oko 5 €)”, podijelila je. Dodaje da pazi da frizura bude dobro ošišana kako ne bi morala dolaziti idućih 12 mjeseci.

4. Tajno kupovanje za besplatne usluge

Charlie se kune u tajno kupovanje, koje joj omogućuje besplatne obroke pa čak i članarinu za teretanu. „Gdje god mogu, radim tajne kupnje koje mi donose besplatnu hranu i obroke. Nedavno mi je to uštedjelo mnogo novca na hrani, osnovnim potrepštinama pa čak i na članarini za teretanu”, rekla je.

5. Aplikacije za povrat novca

Posljednji trik, za koji kaže da joj štedi najviše, jest korištenje aplikacija za povrat novca. Charlie priznaje da koristi više takvih aplikacija istovremeno kako bi maksimalno povećala uštedu. Svakog mjeseca kupuje poklon-karticu za namirnice u vrijednosti oko 458 € (400 funti), čime ostvaruje povrat na trošak koji bi ionako imala. „Ako ne koristite aplikacije za povrat novca, u biti propuštate besplatan novac”, poručila je.



Njen video na TikToku, objavljen pod korisničkim imenom @charlie_louise_cc, privukao je veliku pažnju i brzo skupio više od 170.000 pregleda. Korisnici su bili impresionirani njezinim savjetima i u komentarima podijelili mišljenja. „Priprema ručka kod kuće odličan je način za svakodnevnu uštedu”, napisala je jedna korisnica. Druga je dodala: „Hvala što si ovo podijelila.” Treća je prokomentirala: „Super ako imaš mala stopala. Baš sam ljubomorna.”