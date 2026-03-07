Naša influencerica s dečkom se prije mjesec dana preselila u Dubai, sada je od rata pobjegla u Beograd

"Najstrašnija i najuzbudljivija odluka koju smo ikada donijeli", napisali su početkom veljače influencerica Ema Luketin i njezin partner, poznati fotograf Dušan Petrović, kada su objavili da napuštaju život na tri lokacije, u Zagrebu, Beogradu i Kragujevcu, kako bi započeli novo poglavlje u Dubaiju. Želja za osvježenjem, novim izazovima i okruženjem koje će ih motivirati da rade više i bolje, vodila ih je u Ujedinjene Arapske Emirate. Međutim, samo mjesec dana kasnije, bliskoistočna avantura naglo je prekinuta, a par je usred eskalacije regionalnih sukoba spakirao kovčege i privremeno se sklonio u Beograd.

Dok su se napetosti u regiji pojačavale, a vijesti o otkazanim letovima i napetoj atmosferi preplavile medije, Ema i Dušan isprva su umirivali svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Ustrajali su u porukama da je situacija u Dubaiju mnogo mirnija nego što se prikazuje te su apelirali na sve da ne nasjedaju na dezinformacije. "Dobro sam, na sigurnom smo i nadam se da će tako i ostati. Samo bih vas zamolio da ne uzimate sve vijesti zdravo za gotovo, pogotovo one koje se plasiraju kod nas, jer je dosta toga preuveličano, a neke se stvari nisu ni dogodile", poručio je Petrović. Ema se nadovezala, ističući kako ljudi u Dubaiju ne djeluju panično. "Naše vijesti prenose dosta krivih informacija, internet je pun AI videa i tako u krug. Nije najugodnije, ali hvala što brinete", napisala je tada.

Ipak, unatoč početnom optimizmu, situacija se drastično promijenila u samo jednom danu, prisilivši ih da u potpunosti izmijene svoje planove. Prvotni dogovor zvučao je savršeno: Dušan je trebao drugog ožujka odletjeti za Beograd na tjedan dana zbog unaprijed dogovorenih poslovnih obveza, dok su Emi u posjet trebale doći prijateljice na "girls trip". Međutim, rizik od potpune obustave zračnog prometa postao je prevelik. "Jako smo se svi veselili i plan je zvučao savršeno, dok se sve nije promijenilo u 24 sata. Nismo mogli riskirati da Dušan ode i potencijalno se ne može vratiti meni u Dubai, tako da sam i ja kupila kartu za njegov let kako se ne bismo odvajali", pojasnila je Ema Luketin u objavi na Instagramu, otkrivši pozadinu njihove iznenadne odluke o zajedničkom odlasku.

Let za Beograd pretvorio se u pravu malu odiseju. Par je, srećom, uspio pronaći mjesto na jednom od rijetkih letova koji nisu bili otkazani. Dušan je detaljno opisao napetu atmosferu koja ih je dočekala u zračnoj luci. "Noćas, to jest jutros u šest sati po vremenskoj zoni u Emiratima, poletjeli smo redovnim komercijalnim letom kompanije FlyDubai. Ne mogu reći da nije bilo tenzija na samom aerodromu jer ima dosta ljudi, dosta letova je otkazano, ali ih je od jučer mnogo i otišlo", napisao je. Iako je sam let, kako kaže, prošao izuzetno mirno, putovanje je bilo znatno drugačije od uobičajenog. "Jedina razlika bila je ta što je trajao više od sedam sati zbog kruženja i nestandardne rute kojom smo morali ići zbog, nažalost, trenutačne situacije", objasnio je fotograf, dajući naslutiti razmjere opreza koji su zrakoplovne kompanije poduzimale.

Nakon stresnog putovanja i neizvjesnosti, u beogradskom stanu dočekao ih je prizor koji ih je duboko dirnuo i podsjetio na važnost prijateljstva. Bliska prijateljica para pobrinula se da njihov dolazak bude što ugodniji, pripremivši im iznenađenje koje je Petrović s oduševljenjem podijelio na društvenim mrežama. "Koliko je bitno, ljudi moji, s kim ste okruženi i kakve ljude imate oko sebe. Ulazimo u stan, a ondje nas čeka uključen bojler, doručak, slatkiši, hladnjak s osnovnim namirnicama i skuhan ručak", napisao je zahvalni Dušan. Topla dobrodošlica bila je melem na ranu nakon napetih dana i podsjetnik da, unatoč prekinutim planovima, imaju sigurnu luku kojoj se uvijek mogu vratiti.

Ema, uspješna poduzetnica koja stoji iza beauty salona "Ema’s beauty concept" u Zagrebu i kreativna je direktorica brenda "Pozitif", i Dušan, jedan od najtraženijih regionalnih fotografa, svoj su poslovni i privatni život gradili na relaciji između više gradova. Preseljenje u Dubai trebalo je biti korak prema internacionalizaciji njihovih karijera. Iako su Dubai napustili privremeno, par sada iz Beograda prati daljnji razvoj situacije na Bliskom istoku. Odluka o povratku u grad koji su tek počeli nazivati svojim domom ovisit će isključivo o smirivanju napetosti u regiji. Do tada, njihova uzbudljiva avantura u Emiratima stavljena je na čekanje.