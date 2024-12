Urednica emisije 'Normalan život': 'Obitelji koje mi se obraćaju nisu meni nevidljivi ljudi, oni postaju moja emocija i odgovornost'

Emisija "Normalan život" slavi 25. rođendan, a mi smo tim povodom razgovarali s urednicom i voditeljicom Anom Tomašković koja kaže kako njena autorska emisija nije samo posao nego stil življenja i potpuna posvećenost svemu.

"Normalan život" slavi 25. rođendan, čestitamo! Kako biste svoju emisiju predstavili nekome tko je do sada nije odlučio pogledati? Zašto bi im to u neku ruku moglo oplemeniti život?

Zahvaljujem na čestitkama. Privilegij mi je i radost koristiti najjači mediji za promoviranje ljudskih vrednota, empatije prema čovjeku i zagovaranje boljeg statusa osoba s invaliditetom u našem društvu. Emisija "Normalan život" je, dakle, emisija o čovjeku, obitelji, o prioritetima zajednice u kojoj živimo, u kojoj svoje mjesto, integraciju, poštovanje i mogućnosti imaju i osobe s invaliditetom. O tome kakvo smo društvo, integrativno ili ekskluzivno, svjedoče same osobe s invaliditetom, djeca s teškoćom u razvoju i njihovi roditelji, brojni stručni suradnici, predstavnici civilnog društva i inicijatori brojnih projekata za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, ali i svih potrebitih u zajednici, starih i nemoćnih, djece s teškoćama u ponašanju i dr... U emisiji svjedočimo o svim problemima djece s teškoćom u razvoju, od najranije dobi, socijalizacije i školovanja, zapošljavanja i skrbi o njima, ali i još više o njihovim mogućnostima, ako joj se pruži prilika i poštovanje u obitelji i lokalnoj zajednici u kojoj živi. Dakle, rođenje djeteta s teškoćom nije i ne smije biti problem i odgovornost samo te obitelji, već svih nas u zajednici, prijatelja, susjeda, vrtići i škole moraju biti spremni za integraciju tog djeteta s ostalima (ukloniti arhitektonske barijere, educirati se o teškoćama i mogućnostima djeteta, a prije svega senzibilizirati djecu da svako dijete s teškoćom dočekaju s toplinom). Poslodavci, ako su roditelji zaposleni, također bi trebali dati podršku roditeljima, možda dogovoriti fleksibilnije radno vrijeme i sl... svaki problem osobe s invaliditetom, kako bi obitelj mogla nastaviti čim normalniji život.

Što je jedna, najvažnija činjenica koju ste tijekom ovih godina, dok ste radili emisiju, naučili i primjenjujete je u svakodnevnom životu? "Normalan život" je moja autorska emisija i nije "posao", nego stil življenja i potpuna posvećenost u svemu. Najvažniji suradnik je javnost, roditelji djece s teškoćama u razvoju, same osobe s invaliditetom, koji ukazuju na prioritetne teme i probleme, ali i predstavnici institucija radi njihova gostovanja u emisiji ili mog moderiranja stručnih skupova, kongresa, seminara, predavanja.... Osobe s invaliditetom imaju svoje mjesto i u kulturi, sportu, velika mi je radost promovirati paraolimpijce ne samo radi sportskih uspjeha, već radi njihovih životnih lekcija svima nama, o ne odustajanju, o važnosti i ljepoti svakoga dana... Zato, najvažnija činjenica u svakodnevnom životu jest empatija za svakog čovjeka, ne samo suosjećanje, već empatija, koja uključuje i odgovornost, spremnost za ljubav, za pomoć na djelu.

Jesu li osobe koje žive s invalidnošću u Hrvatskoj dobro upoznate sa svojim pravima? Gdje se oni i njihove obitelji mogu najbolje educirati? O pravima osoba s invaliditetom trebamo se educirati svi, cijelo društvo, kako bismo ih mogli bolje razumjeti, s više empatije prema njima se odnositi i konkretno im pomoći, ali ne na samo jedan dan u godini, prigodno za blagdane, nego u svakodnevnom stilu življenja. Zato emisija "Normalan život" nije "za osobe s invaliditetom" nego je emisija posvećena svima nama, kako bismo više saznali i o osobama s invaliditetom, važno je zagovaranje njihove integracije, a ne getoizacije. I svi smo odgovorni za ostvarenje svih njihovih prava, ne samo arhitektonskih barijera koje su još uvijek u našem društvu prisutne i nitko za njih ne odgovara, nego i njihova prava na školovanje, zapošljavanje, kvalitetnije i brže liječenje i rehabilitaciju, manje administracije i dugotrajno iščekivanje komisije za vještačenje invalidnosti, pravo na adekvatna ortopedska pomagala, pravo na godišnji odmor roditelja i skrbnika osobe s invaliditetom, pravo na primjereni smještaj i skrb osobe s intelektualnim teškoćama kada roditelja više ne bude... No najvažnija barijera koju još uvijek doživljavaju osobe s invaliditetom, jesu one u glavi i duši cijele zajednice. Zato, radi neuređenosti sustava, o svim svojim pravima osobe s invaliditetom i njihove obitelji još uvijek se moraju "boriti" za ostvarenjem svega što im je zakonom dato.

Što je najmanje što možemo učiniti kako bismo u državi olakšali život ljudima koji žive s invalidnošću? Rješenje je uređeni sustav kojim svaka osoba s invaliditetom i njezina obitelj, od najranije dobi djeteta, ostvari sva svoja prava garantirana zakonom, a to znači veća koordinacija između institucija, bolje umrežavanje i poštovanje među udrugama i pružanje većih mogućnosti u socijalizaciji i školovanju, prioritetima u zapošljavanju, većoj obvezi i odgovornosti poslodavaca... Puno je još posla za sve nas, ali i za same osobe s invaliditetom. Gotovo je pola milijuna naših sugrađana s nekom vrstom invaliditeta, da se oni bolje organiziraju, više slušaju, međusobno više poštuju i zajedno zagovaraju bolji status svih, bez obzira na invaliditet, puno bi se brže "razni dugotrajni procesi" ostvarivali, socijalne bi se politike brže mijenjale u njihovu korist, više ne bi morali "prosjačiti za ostvarenje svojih prava" putem raznih humanitarnih akcija i projekata. Ali i svatko od nas može i trebao bi pridonijeti da se nijedna osoba s invaliditetom ne osjeća izolirano, osamljeno, nevažno ili manje vrijedno. Pomagati uvijek konkretno, na djelu, pitati što im treba, a ne okretati glavu od njih.

U svojoj karijeri sigurno ste čuli i neke priče koje su vas i osobno pogodile. Sjećate li se neke o kojoj ste možda razmišljali danima i prije spavanja? Svakodnevno sam u takvim pričama. Obitelji koje mi se obraćaju nisu meni nevidljivi ljudi, oni postaju moja emocija i odgovornost, iako ih najvjerojatnije nikad u životu neću sresti. Ali važno je da se razumijemo, da osjete koliko mi je stalo, da ih saslušam i uputim na ime i prezime osobe u neku instituciju ili ponekad i zajedno odemo po pomoć, savjet, podršku. Ovih dana rješavamo problem starijeg samohranog oca iz Slavonije (86 godina) koji živi sa 60-godišnjom kćeri s cerebralnom paralizom, slijepa je i ne govori, a on mora u bolnicu. I tko će je za to vrijeme čuvati, hraniti, skrbiti o njoj? I naravno da je sad prva adresa Centar za socijalnu skrb, ali još bi prije važnija adresa bila "obitelj"?! Naravno da institucije imaju obvezu organizirati privremeni smještaj u neku ustanovu, kojih je nedostatno, ali moje je pitanje - zašto taj otac i kći žive izolirani od svojih bližih i ostaloga svijeta, zašto se nije unaprijed pripremalo za situaciju kada otac više neće moći skrbiti o svojoj kćeri s invaliditetom?

Iznimno je važno zagovarati rješenje problema što će biti s djetetom s intelektualnim teškoćama kada roditelja ili skrbnika više ne bude ili se neće moći skrbiti za njega zbog starosti ili nemoći. Jednako je važno pronaći sustavno rješenje gdje smjestiti osobu s intelektualnim teškoćama kad roditelj ili skrbnik mora na dugotrajno liječenje?! I opet je zakonom sve predviđeno, ali u stvarnom životu, sve ovisi o lokalnoj zajednici, je li predviđen takav smještaj u prilagođenom domu i ima li ga uopće, ima li zainteresiranih članova obitelji koja ga je spremna prihvatiti doma za to vrijeme, ima li uopće drugih članova obitelji i jesu li u mogućnosti skrbiti o svom članu s intelektualnim teškoćama. Ja sam s njima na rehabilitaciji, u bolnici, na sportskim susretima, u različitim ustanovama, svugdje gdje me trebaju. Broj redakcije istaknut je u svakoj emisiji, i ponekad je dovoljno samo da čuju da je nekome do njih stalo, da ih razumije i da je netko spreman biti uz njih, da nisu sami, a često je to i početak rješavanja njihovih problema. Zahvaljujući najjačem mediju, nakon emitiranja reportaža o egzistencijalnim teškoćama, ne samo osoba s invaliditetom, rješavali smo probleme ugradnje dizala u obiteljskoj kući, uređenje kupaonice, organizirali smo ogrjev za zimu, pogotovo za samačka domaćinstva, poklanjali ortopedska pomagala.... Nije sve u zakonskim okvirima, puno je više u srcima ljudi.

Poznato je da ne volite govoriti puno o svom privatnom životu. Ipak, zanima nas kako biste se opisali našim čitateljima, ima li nešto osim posla što vas ispunjava, što radite u slobodno vrijeme? Do prije četiri mjeseca, kad mi je preminuo suprug, bila sam supruga i mama troje djece. I nema veće radosti, smisla življenja niti ikakvog važnijeg statusa od činjenice da volite i da ste voljeni i da tu ljubav prema svemu svjedočite kao roditelji 25 godina svojoj djeci, koja su danas odrasli, samosvjesni ljudi. Moj suprug, Mladen Iličković, u tih je 25 godina našeg braka i 25 godina emisije "Normalan život", vodio i uređivao emisiju, dok sam ja za svako dijete bila na porodiljnom dopustu, a često je, uređujući svoju emisiju "Ekozona", snimao i reportaže za emisiju "Normalan život". I kao i sve, radio je to s puno strasti, radosti i aktivizma. Silno mi nedostaje, cijeloj obitelji. Mi, mislim na našu obitelj, živimo s osobama s invaliditetom svaki dan, nama je bilo čiji invaliditet samo činjenica da treba drugačiju i možda veću pomoć, no osjećaji su isti. Brojne su osobe s invaliditetom naši prijatelji, pripremamo im slavlja, naša djeca često volontiraju i sada, tijekom studija, unatoč svim obvezama. Sin se upravo zaposlio kao magistar medicinske biokemije, kćeri studiraju psihologiju i grafički dizajn, no osim diplome, jednako mi je važno da i nadalje ostanu dobri, pošteni, humani ljudi. To je i najveća ostavština našeg tate i supruga Mladena, da se nastavimo voljeti kao obitelj, i da takvi volimo i pomažemo drugima. Jednako smo se radovali zajedništvu u pripremi ručka, pekmeza, pečenja kolača, našim izletima, Sljemenu, Cmroku, našem moru... ali i kućanskim obvezama. Kao što imaju obveze na fakultetima, tako djeca imaju svakodnevno obveze i doma, jer dom se stvara, on nije ni hotel niti svratište, i svatko treba pridonijeti da se u njemu dobro i ugodno osjećamo.

Dobitnica ste nagrade Mreže hrvatskih žena (engl. Croatian Women's Network) za područje filantropije, ali i Zahvalnice Udruge invalida rada Zagreba (UIR) za promicanje rada te udruge. Što vam znače nagrade i priznanja? Na HRT-u sam 30 godina, i dobila sam pedesetak priznanja, zahvala i nagrada od brojnih udruga, s kojima sam i počinjala neke projekte ili inicijative, i one mi zapravo potvrđuju kako je pravi put da se povezujemo i učimo jedni od drugih, jer tako, zajedno, možemo učiniti puno više, brže i bolje za bilo kakvi boljitak, ne samo u životu osoba s invaliditetom. Operirana sam od bilo kakvog ega ili uspoređivanja, važno je učiti od boljih, povezivati se, surađivati s poštovanjem.

Posebna mi je nagrada 2018. uručena od Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava, nagrada "Joško Kulušić" za doprinos u zaštiti ljudskih prava na području medijskog djelovanja, a koje nadilazi profesionalne obveze i uobičajene standarde. Ona mi je posebno važna jer je usmjerena i na područje koje nije politika, prepoznata je posvećenost, profesionalna i ljudska, u medijskom zagovaranju i osobnom svjedočenju humanosti, s ciljem senzibilizacije društva prema potrebitima, ali i još većem aktivizmu cijelog društva za dobrobit svakog čovjeka.

