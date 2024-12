Vesna progovorila o vezi s Ivom: 'On je dobar čovjek, a Milena manipulatorica, zato je pao na njene laži'

I Vesna i Ivo su se tijekom dosadašnjeg sudjelovanja u RTL-ovom showu 'Ljubav je na selu' razočarali u svoje inicijalne odabire, on u Milenu, a ona Željka, pa su sada sreću odlučili potražiti zajedno. Vesna je lijepu vijest prvo odlučila podijeliti putem društvenih mreža, nakon čega je detaljnije progovorila u novom razgovoru, u kojem se dotakla svog odnosa s Ivom i njegovih kandidatkinja.

Prvo je komentirala ispad Rive: - Bio je dogovor da je Ivo ne povede na druženje s Milenom i Katicom. Naravno, Riva nije odmah imala prijevoz za Njemačku nakon ispadanja i valjda ju je sve to skupa razočaralo - otkrila je Vesna za RTL.hr. Zatim je podijelila svoje mišljenje o Mileni.

- Milena je manipulatorica, svima je manipulirala. Ne želim je više sresti. Ne prolazi joj ovo pokazivanje. Neće joj to nikad proći. Žao mi je Darka - iskrena je bila natjecateljica, koja tvrdi da je Ivo nakratko nasjeo na Mileninu glumu: - To se dogodilo jer je on jako dobar čovjek. To sam vidjela odmah. Najbolji u sve tri sezone 'Ljubav je na selu' u koje sam sudjelovala. Zato je pao na Milenine laži - smatra Vesna, za koju je Ivo muškarac iz snova.

- Potrudit ću se oko veze s njim - kazala je natjecateljica, a onda se osvrnula i na svađu sa Željkom: - Željko mi je sve ispričao o sebi i Tajči. Htjela sam mu na okupljanju samo dati do znanja što je rekao. Dobra sam si sa Željkom i Tajči. To je bilo u tom trenutku. Ne znači da se moramo ljutiti. U konfliktu čovjek svašta kaže - objasnila je Vesna, naglasivši kako očekuje poziv na njihovu svadbu: - Dobri smo si Ivo i ja s Tajči i Željkom. Sumnjam da me neće zvati - smatra te dodaje kako će i oni biti pozvani na svadbu nje i Ive ako do toga dođe.

Podsjetimo, farmer Ivo u posljednjoj epizodi 'Ljubav je na selu' iznenadio je sve prisutne svojim potezom. „U međuvremenu sam našao pravu ljubav!“ otkrio je i prišao Vesni, kandidatkinji sa Željkove farme. Uz bodrenje, ali i na čuđenje sviju, zagrlio ju je i darovao poseban prsten kao simbol početka jedne lijepe veze.

„Ne mogu obećati odmah brak, ali vezu, ozbiljnu vezu da“, obznanio je. „Nije nikakva utjeha, doslovno je iskreno i željela bih da stvarno tako i ostane. Da ovo bude stvarno treća sreća“, zaključila je Vesna.

VIDEO: Ivana Kekin: Gledala sam Mjenjačnicu i rekla: Ovo je tip za kojeg ću se udati