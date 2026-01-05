FOTO Predivni prizori! Naš vatreni objavio prve fotografije svoje kćerkice, povod je poseban

Hrvatski nogometni reprezentativac Josip Juranović podijelio je s pratiteljima na Instagramu jedan od najintimnijih obiteljskih trenutaka, objavivši fotografije s krštenja svoje kćeri. Sretni roditelji, Josip i njegova supruga Lana, svoju su mezimicu krstili krajem prosinca u Župi svetog Mateja na Viškovu. Na objavljenim fotografijama ponosni otac pozira sa suprugom i kćeri, a prizori ispunjeni ljubavlju raznježili su brojne fanove, pokazujući važnost vjere i obitelji u životu mladog para.

Malena je na svijet stigla u kolovozu 2023. godine i upotpunila obiteljsku sreću para koji je svoju ljubav okrunio brakom čak dva puta. Građansko vjenčanje održali su u lipnju 2023. godine, dok su crkvene zavjete izmijenili u svibnju 2024. Koliko mu obitelj znači, Juranović je pokazao i time što je zbog crkvenog vjenčanja na jedan dan napustio kamp vatrenih, stavljajući svoje najbliže na prvo mjesto.

Svoju suprugu Lanu, koja je završila studij na Kemijsko-tehnološkom fakultetu, upoznao je prije nekoliko godina preko zajedničkog prijatelja. U jednom je intervjuu otkrio čime ga je osvojila. - Privukla me njezina dobrota. To što ima cilj završiti fakultet i ne ostavlja ništa drugima da naprave umjesto nje. Za mene najbolja - izjavio je nogometaš za Story. Njihova veza započela je nekoliko godina nakon upoznavanja, a kruna njihove ljubavi stigla je s rođenjem kćeri.

Vatreni napustio kamp reprezentacije kako bi izgovorio sudbonosno 'da', evo djelića atmosfere sa svadbe

Juranović u javnosti slovi kao jedan od najskromnijih vatrenih, što potvrđuje i svojim životnim stavom. - Nikad nisam mislio da sam zvijezda. To je moj posao koji ću raditi do neke godine, a poslije ću se baviti nečim drugim - rekao je, otkrivši da je prije nogometne karijere radio i kao konobar. Poseban dan u Viškovu zaokružen je lijepom gestom nakon ceremonije, kada su se ministranti s oduševljenjem fotografirali sa svojim sportskim idolom.