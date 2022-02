Ukrajinska novinarka tijekom gostovanja na BBC-ju dobila poruku od majke: "Bombardirali su mi kuću"

Ukrajinska novinarka Olga Malčevska gostovala je u BBC-jevom londonskom studiju, a tijekom opisivanja situacije koja se događa u njezinoj domovini dobila je jednu vrlo dragu poruku. Naime, Olgi se javila majka s kojom nije mogla neko vrijeme stupiti u kontakt.

- Upravo sam dobila poruku od mame, napokon - rekla je te se nasmijala, a zatim objasnila da uništena zgrada čije su snimke obišle svijet je bila njezin dom.

Olga je objasnila voditeljici Karin Giannone da je u tri sata ujutro saznala da je zgrada u Kijevu u kojoj živi s obitelji bombardirana tijekom noći te nije mogla stupiti u kontakt s obitelji.

- Moja majka se sakrila u podrumu kod rođaka, na svu sreću nije bila u zgradi kad je pogođena. Hvala bogu da mi je obitelj dobro! Ne mogu vjerovati slikama koje vidim, to je zgrada u kojoj sam živjela - ispričala je. Dodala je i da je njezin ujak u vrijeme bombardiranja bio u zgradi, ali da se nije uspjela čuti s njim.

The moment my @bbcukrainian colleague @Yollika sees pictures of her family home, partially destroyed overnight in #Kyiv.



We did not know until that moment it was her actual building that had been hit.



Thankfully Olga’s family is safe. pic.twitter.com/rglna1tvEA