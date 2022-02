Tonči Huljić objavio fotografiju s vjenčanja Hane i Graše i zahvalio jednoj ženi: 'Moj je izgled u njezinim rukama'

Poznati splitski skladatelj i glazbenik Tonči Huljić (60) protekli vikend oženio je svoju kćer Hanu (31) za Petra Grašu (45). Prvi puta nakon vjenčanja Tonči se oglasio na svom Instagramu i objavio fotografiju s Haninog i Grašinog vjenčanja te otkrio tko je kreirao njegovo odijelo za taj poseban dan.

- Evo malo glumim manekena, jer jer Duška @vestit_split napravila izuzetan posao tj. odijela za meni dvije važne prigode: premijeru Mise i udaju kćeri... Moj izgled odsad je u njenim rukama i za svjetsku premijeru crossover showa Mediteraneo (i sve ostale) -pohvalio se Tonči čiji se izgled, sudeći prema komentarima, jako svidio njegovim pratiteljima.

"To je taj prepoznatljiv Tonči-stil, odličan, a najvažnije da se Vi u tome dobro osjećate, onako ka' svoj u svome", poručila mu je jedna od pratiteljica. "Odlično, čestitke za privatno a posebno za Misu-obožavam", "Čestitke barba Tonči vama i gospođi", pisali su drugi u komentarima.

Vjenčanje je održano protekle subote, a nakon što se slegla euforija Tonči je svoje dojmove o vjenčanju otkrio za Večernji list.

-Želio bih se zahvaliti svim fotoreporterima i građanima što su imali razumijevanja za našu želju, što smo vjenčanje i sav obred htjeli napraviti kao sav normalan svijet, bez ikakvih poziranja i službenih slikanja, što su imali razumijevanja za tu našu potrebu. Mi smo proteklih mjeseci živjeli u malom stresu i zbog medijskog zanimanja, znali smo da će ovo izazvati interes, ali ne na tolikoj razini, što zaista nije bila naša želja i intencija - započeo je Huljić za Večernji list.

- Tako da se mogu ispričati svima kojima je ove priče navrh nosa (smijeh), kao i nama, ali mi to zaista nismo planirali. Bilo je krasno intimno vjenčanje, a nadam se da će dio te atmosfere ostati i za druženje s prijateljima i rodbinom kojima smo ostali "dužni", tako da to planiramo za deveti mjesec, jer smo ostali uskraćeni da vidimo veliki dio nama bliskih ljudi. Ovo je bila usko obiteljska priča i zbog brzine same organizacije i zbog mjera koje su nam srezale mogući broj okupljenih. Zaista smo zahvalni svima koji su bili pred crkvom, kao i na uviđavnosti ogromnom broju fotografa koji su stigli iz Zagreba i regije. Ispričavam se fotografima koji su lutali gradom, ne znam od kuda je bila puštena informacija da će vjenčanje biti u crkvi Sv. Frane, jer smo od početka zbog logističkih potreba imali u planu crkvu Sv. Dominka kojoj se lako pristupa automobilima i u blizini je naše kuće. Bilo je puno i previše informacija, i ta gruda pretvarala se u lavinu. Zadivila me inventivnost fotoreportera koji su otkrivali neka mjesta, pa tako i mjesto slikanja obiteljskog albuma za vjenčanje. Još dok smo bili tamo u fazi snimanja slike su se pojavile na portalima, mada nitko osim nas samih nije znao gdje će biti snimanje. Tj., mi smo mislili da samo mi znamo - dodao je Tonči.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 19.02.2022., Split - Vjencanje Hane Huljic i Petra Grase u crkvi sv Dominika. Tonci i Vjekoslava Huljic Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Kazao je i da je jako zadovoljan kako je protekla ceremonija, ali i slavlje te naglasio kako je pred njim sada stresno razdoblje. - Sve je ispalo odlično, ali se sad nadam da ćemo opet živjeti naše normalne živote, ako su uopće ikad bili normalni (smijeh). Ono što je ispred mene je jedno dosta stresno razdoblje, jer radim na dvije strane. Jedna je realizacija snimanja koncertnog programa u ožujku u Zagrebu, jer mi o tome ovisi dobar dio koncertne sezone ovoga ljeta. Snimanje će biti zatvorenog tipa, samo za pozvane, ali mi se preklapa sa zagrebačkom premijerom "Pop mise Mediterana". Ujedno sam pri kraju organizacije svog orkestra, kao i rezervne postave za Misu koja će putovati na druge lokacije - otkrio je Tonči koji je posljednjih godina više okrenut instrumentalnoj, a manje komercijalnoj glazbi po kojoj ga većina poznaje. - Organizacija posla je sada serioznija i zahtjeva više izbivanja iz Splita. Tako da sad imam malo zdvojan osjećaj, ispred mene su velike promjene u životu, od priče o djedu i baki privatno, do poslovnog dijela gdje napuštam utabani put i krećem u potpuno novu avanturu, u godinama koje imam - zaključio je Tonči Huljić.

