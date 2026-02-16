Naši Portali
MLADA NADA

Tko je ove godine bio zadnji na Dori? Ovu izvođačicu hvalila je Severina, a jedan podatak ju izdvaja od ostalih

16.02.2026.
u 10:45

Ema Bubić, 17-godišnja pjevačica indie pop izričaja, javnosti je postala poznata kao finalistica showa Superstar, a na Dori je bila najmlađa u cjelokupnoj konkurenciji

U finalu Dore 2026. grupa LELEK slavila je pobjedu s pjesmom "Andromeda", a na dnu ljestvice našla se mlada riječka pjevačica Ema Bubić. Njezina pjesma "Vrijeme za nas" zauzela je posljednje mjesto s ukupno 12 bodova, pri čemu je Ema dobila tri boda od riječkog žirija te devet bodova od publike, što u konačnici nije bilo dovoljno za bolji plasman u jakoj konkurenciji.

Ema Bubić, 17-godišnja pjevačica indie pop izričaja, javnosti je postala poznata kao finalistica showa Superstar, a na Dori je bila najmlađa u cjelokupnoj konkurenciji. "Vrijeme za nas" govori o trenutku kada je potrebno stati, udahnuti i dopustiti si biti svoj, sa svim emocijama i promjenama koje donosi odrastanje. Autorica pjesme je Lara Pilepić, kći Roberta Pilepića koji je autor nekih od hitova Olivera, Dine Dvornika i Tonija Cetinskog.

Tko je zanosna članica žirija s Dore koja je zaludjela publiku? Mnogi neće vjerovati čime se inače bavi
- Kasno navečer mi je mentorica pjevanja poslala pjesmu i odmah mi se jako svidjela. Brzo sam ju naučila i otpjevala u studiju. Znala sam da je planirana za Doru, ali sam mislila da je moja uloga samo snimiti prvu verziju, dok će netko drugi s njom nastupati. Nisam mogla vjerovati kada sam shvatila da sam taj netko - ja - ispričala je iskreno Ema.

Svjetla pozornice Emi nisu strana budući da se glazbom i glumom počela baviti s četiri godine, a kroz djetinjstvo je sudjelovala na mnogim glazbenim festivalima. Mlada je Riječanka bila finalistica pjevačkog natjecanja Superstar, u kojem je oduševila žiri te na prvom nastupu dobila platinastu karticu. Severina, kao članica žirija, pohvalila ju je kako ima scensku, pjevačku i glazbenu pamet te da svaku emociju poznaje u dušu.

- Prijavljivanje na Doru mi je bilo nestvarno. Nadala sam se da ću proći, ali iskreno nisam ni u snu mislila da hoću. Bila sam u školi kada mi je stigla prijateljeva poruka u kojoj mi čestita na prolasku. Izletjela sam iz učionice i nazvala ga da provjerim je li ozbiljan. Nisam mogla vjerovati. Rasplakala sam se, vratila u učionicu i rekla: profesorice, prošla sam na Doru - prisjetila se Ema nezaboravnog trenutka. 

U cijelom su joj procesu najveća podrška i pomoć obitelj. Mama Silvia, koja joj je najveći oslonac i motivator, preuzela je i ulogu menadžerice pa je zadnjih mjeseci “mamager”. Tata Ivan na pjesmi je otpjevao prateće vokale. Brat Leon, koji studira digitalni marketing, pomaže na društvenim mrežama, sestrična Petra je pomagala s outfitom i spotom, a baka i djed su najveći navijači.

- Meni je najljepše što je u ovaj projekt uključena cijela moja velika obitelj i nekoliko bliskih prijatelja. Zbog toga je atmosfera uvijek topla i puna ljubavi. Moto mog nonića, koji svi koristimo u zadnje vrijeme je „Sve ćemo sami“ pa tako i Doru. Jedna od šala u obitelji je i da je „Vrijeme za nas“ zapravo vrijeme koje zajedno provodimo zahvaljujući ovom projektu - istaknula je Ema.

Inače, godinu dana ranije, na Dori 2025., posljednja u finalu bila je Filomena s pjesmom "Strong". Natjecanje je završila s devet bodova, koje je dobila isključivo od publike, dok joj stručni žiri nije dodijelio niti jedan bod. Pobjedu je te godine odnio Marko Bošnjak s pjesmom "Poison Cake". Slična sudbina zadesila je i poznato ime na Dori 2024. Na samom dnu tada se našao Saša Lozar s baladom "Ne plačem zbog nje". U godini kada je Baby Lasagna suvereno trijumfirao s hitom "Rim Tim Tagi Dim", Lozar je natjecanje završio sa šest bodova, što ga je smjestilo na posljednje mjesto u finalu.

Grupa LELEK putuje na Euroviziju u Beč: 'Potrudit ćemo se Hrvatsku predstaviti najbolje što možemo'
