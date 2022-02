Novi udarac za Rusiju, izbačeni su iz ovogodišnjeg izdanja Eurosonga

Europska radiodifuzijska unija (EBU) objavila je da na ovogodišnjem izdanju Eurovizije ne može nastupiti nijedan ruski izvođač.

-Izvršni odbor EBU-a donio je odluku koja je nastala uslijed današnjeg prijedloga Referentne grupe Pjesme Eurovizije, a koja je bazirana na pravilima ovog događaja i vrijednostima koje gaji EBU. Prijedlog referentne grupe podržao je i Televizijski odbor EBU-a. Ova odluka je donesena budući da bi, zbog trenutne krize u Ukrajini, uključivanje ruske pjesme na ovogodišnje natjecanje na isto moglo baciti ljagu na vrijednosti koje zastupa.

-Prije donošenja ove odluke EBU se konzultirao sa svojim članovima. EBU je apolitična organizacija televizijskih kuća predana vrijednostima javne službe. Ostajemo posvećeni zaštiti vrijednosti ovog kulturološkog natjecanja koje promovira međunarodnu razmjenu i razumijevanje, okuplja publiku, slavi različitosti i ujedinjuje Europu na jednoj pozornici

The EBU has issued the statement below regarding Russia's participation in the Eurovision Song Contest 2022



