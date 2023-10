U Valetti je mnogo restorana i lijepih uličica i u tome gradu najbolje ćete doživjeti vibru otoka i kulture

Dugogodišnji meteorolog Nove TV Darijo Brzoja strastveni je zaljubljenik u putovanja, a jedna od posljednjih destinacija koju je posjetio je Malta. Otočna država u Sredozemnom moru oduševila ga je spojem različitih kultura, ali i povoljnim vremenskim prilikama.

- Malta pripada najtoplijim i najsunčanijim područjima Europe s preko 3000 sunčanih sati godišnje pa je lijepo vrijeme ondje gotovo zagarantirano. Mene je osobno zaintrigirao spoj raznih kultura koje tamo egzistiraju, ali i ljepota Mediterana. Da budem iskren, spoznaja da postoji direktan let iz Zagreba za Maltu znatno je olakšala odluku.

S obzirom na to da često putujem službeno i mnogo vremena provodim na aerodromima, bilo mi je važno da kad je u pitanju godišnji odmor sam put ne traje predugo, a opet da mjesto bude kulturološki i prirodom zanimljivo. Htjeli smo i mogućnost kupanja u moru, jer ipak je riječ o ljetnom odmoru pa je nekako sve skupa ukazivalo upravo na Maltu - rekao nam je Brzoja nakon povratka u Hrvatsku.

Na Malti je bio sredinom kolovoza, a tamo je proveo osam dana. Pitate li njega, sasvim dovoljno za istraživanje ove sve popularnije destinacije. - S jedne strane, u tom vremenu može se dosta vidjeti i iskusiti, budući da je Malta mala otočka država, otprilike pola sata vozilom vam treba s jednog kraja na drugi, sve je blizu. Stoga je poželjno unajmiti automobil, što je ondje pristupačno, ali u vožnji treba biti pažljiv jer, iako su im glavne ceste dobre, poprečni putevi kojima će vas navigacija često voditi znaju biti prilično strmi, a ceste uske. Malta je iznimno brdovita. Maltežani se po tim cestama voze prilično ležerno i sigurno. I da, vozi se lijevom stranom ceste kao u Velikoj Britaniji što je nekim Europljanima možda dodatan stres. No Maltežani nisu nervozni u vožnji i svjesni su brojnih turista tako da se trubljenje automobila vrlo rijetko čuje. Možda pomaže i to što su im registarske oznake riješene tako da su unajmljeni automobili prepoznatljivi - ističe Darijo. Organizaciju putovanja ovom je prilikom preuzeo u svoje ruke i zbog toga nije požalio ni najmanje.

Foto: Privatna arhiva

- Mislim da većina ljudi u današnje vrijeme sve češće sama organizira putovanja, što naravno ima svoje prednosti i mane i prilično ovisi o tome što želite vidjeti i koliko ste vremena spremni utrošiti u pripremu. Agencije će vam olakšati stvari, ali na neki način i ograničiti ili barem definirati vrijeme provedeno na putu. Mi smo tu riskirali i sami preuzeli organizaciju, čak nismo imali rezerviran smještaj za cijelo putovanje unaprijed, nego samo za dio puta. Htjeli smo doživjeti mjesto i pustiti da nas ponese gdje treba. Tako smo jedan dan proveli i na jedrenjaku i posjetili Plavu lagunu na otoku Comino, što smatram da nitko od putnika namjernika ne bi trebao propustiti. Dva dana bili smo na otoku Gozo koji je jedan potpuno drugi svemir u usporedbi sa zagužvanom Maltom, a ostatak vremena u Valetti i Sliemi, odakle smo automobilom lako i jednostavno istraživali gradove, plaže i mjesta poput Mdine i Rabata, te pitoresknog ribarskog sela Marsaxlokk - prisjeća se Brzoja.

Iako nema ništa protiv solo putovanja, ističe kako smatra da je nova iskustva bolje dijeliti s drugima pa tako najčešće putuje u društvu.

Na putovanjima najviše voli istraživati, a znamenitosti, kaže, obilazi vrlo selektivno. - Osobno najviše volim osjetiti vibru mjesta u koje putujem kroz šetnju, ručak i kavu na nekom trgu i promatranje života u okolini, vrlo opušteno i neopterećeno. Obilaženje znamenitosti kod mene je vrlo selektivno i dozirano, prema preporuci mještana ili ako me baš nešto oduvijek vuklo nekoj lokaciji. Ja sam matematičar i na svijet gledam pomalo drugačije od većine. Vrlo sam praktičan, volim arhitekturu i dizajn, ali i spektakularnu prirodu. Putovanja nam donose neka nova saznanja, perspektive i poglede na svijet, ali malo i promiksaju dnevnu rutinu, to je istina. No zahtijevaju i dodatnu energiju, naše tijelo troši mnogo više kad je u nekoj novoj okolini nego kad je u poznatom okruženju. Pa bih se složio da se na putu često psihički odmorimo, a fizički se paradoksalno s odmora vratimo umorni - govori Dario koji nam je otkrio i što sve treba vidjeti i doživjeti na Malti.

VEZANI ČLANCI:

- Kao prvo, svakako prošetati ulicama Valette, koja je prekrasna. Ta je arhitektura mješavina raznih utjecaja i teško ju je bilo gdje smjestiti. Nešto slično, drugdje u Europi ne možete doživjeti. Naprosto je posebna. Mnoštvo zatvorenih balkona, erkera, u raznim bojama, a cijeli grad, ma i država, izgrađeni su od vapnenca koji je ondje u obilju. Usput, ne znam jesam li na cijelom otoku ugledao ijedan PVC prozor, čini se da jako drže do pravila kad je u pitanju održavanje stare baštine. Dakle, ili je staro ili je obnovljeno u izvornom obliku. Zakrpe i devastaciju kao što je to nažalost često slučaj kod nas ondje nisam uočio. Uz Valettu, tu su i tri grada (Vittoriosa, Senglea i Cospicua) s prekrasnim utvrdama, zatim predivna netaknuta Mdina (i Rabat), ribarsko selo Marsaxlokk s mnoštvom za Maltu specifičnih šarenih ribarskih brodica. I ne mogu ne spomenuti otok Gozo s fascinantnim stijenama te Plavu lagunu na otoku Comino o kojoj sam već govorio. Inače, uz "Igru prijestolja" koja je mnoge scenografije posudila upravo od Malte, u Plavoj laguni su također snimani mnogi blockbusteri, kao npr. "Troja" s Bradom Pittom iz 2004. godine. Kad posjetite ove lokacije, bude vam jasno zašto mnogi filmaši hrle upravo tamo kad su u pitanju historijski uradci. Uz to što izgleda spektakularno, izvrsno je sačuvano je i doista izgleda poput filmskog seta - kaže Brzoja.

A osim čarobnih lokacija, otkrio je puno toga i o njihovoj gastronomiji. Iako je Darijo poznati vegetarijanac, te je izuzetno osviješten po pitanju ekologije i zaštite prava životinja, na Malti nipošto nije ostao gladan.

- Na Malti je lokalni specijalitet zec. Drugi je riba. No kako ja ne jedem ni meso ni ribu, najviše sam uživao u domaćim rezancima. S obzirom na njihovu burnu povijest, a i današnji internacionalni značaj, i u hrani ili barem ponudi se osjete utjecaji cijelog Mediterana, posebno Sicilije koja je vrlo blizu. Meni su osobno sve mediteranske kuhinje omiljene, od bliskoistočne do španjolske, preko okusa sjeverne Afrike do Italije, Hrvatske i Grčke. Ta hrana za mene je početak i kraj gastronomije. A na Malti su mi dva jela bila omiljena: patlidžan punjen povrćem i humusom s pinjolima i pastom od rajčice te ravioli s pestom od pistacija. Na Malti sam jeo i jednu od boljih pizza - ističe poznati meteorolog.

Foto: Privatna arhiva

Za Maltežane kaže da su prilično gostoljubivi, imaju dugu tradiciju, imaju i mnogo doseljenika iz Europe, Velike Britanije, Italije i posebno s Balkana, pa se i u gostoprimstvu osjeti mješavina raznih kultura.

- Iz razgovora sam saznao da ih muče slične stvari kao i Hrvate, cijene nekretnina su im otišle u nebo posljednjih godina, no mislim da se dobro snalaze. Malta je poznata po svojoj atraktivnoj poreznoj politici koja velikim tvrtkama i njihovim vlasnicima donosi ogroman benefit, pa su tako mnoge internacionalne tvrtke registrirane upravo ondje. A to ekonomiju Malte čini snažnom - napominje naš sugovornik.

Tijekom boravka na Malti doživio je i jednu nepredviđenu situaciju koju će zasigurno još dugo pamtiti.

- Jedna anegdota vezana je upravo za moju struku. Naime, prije samog puta naišao sam na podatak da je prosječna količina kiše na Malti u srpnju i kolovozu nula i s tom mislim sam otputovao. Zadnji dan našeg puta ipak smo doživjeli snažan pljusak. Bilo je jako vruće i trajalo je kratko pa nije bilo nikakve drame, no sve skupa ipak je ironično. Načuo sam razgovor gdje je gost u lokalnom restoranu pitao konobara koliko je uobičajena kiša na Malti u ovo doba godine, na što je ovaj odgovorio: "Nimalo. To se ne događa." - ističe Brzoja.

S obzirom na posao kojim se bavi zanimalo nas je i proučava li detaljno vremensku prognozu prije svakog putovanja.

- Naravno da pogledam i prognozu i klimatologiju mjesta i glavne značajke što mogu očekivati pa sam prilično upućen. S druge strane, za mene ne postoji loše vrijeme. Iako je toplo i suho praktičnije, a sunčano motivirajuće, volim i kišu, i sigurno mi neće pokvariti put - iskren je Darijo.

Za sve one koji se tek spremaju na Maltu Brzoja je dao i par korisnih savjeta. - Svakako bih svima preporučio da posjete Maltu, vrijeme možete dobro iskoristiti bez obzira koliko dugo želite biti na putu. Broj jedan je, rekao bih, taj sudar različitih kultura koji vas uzme na prvu, to ćete doživjeti već prvi dan. A sve drugo ovisi koliko dugo ostajete. Odsjednite u Valetti ako ste kratko na Malti. U Valetti je mnogo restorana i lijepih uličica i kroz taj grad ćete najbolje doživjeti vibru otoka i kulture. A to sve možete pješke. Ako stignete, obiđite Mdinu, Marsaxlokk i Plavu lagunu. Ali i sve drugo. Tri grada i Gozo. Možete unajmiti automobili ili kupiti tjednu autobusnu kartu. Malta je dobro povezana autobusima. Trajekt do Gozoa vozi 24 sata dnevno. Ljeto je špica, ali sam siguran da je još bolje putovati u svibnju i lipnju ili rujnu i listopadu - kaže za kraj Darijo Brzoja.

VIDEO Sjećate se prvog pobjednika Big Brothera? Saša sada živi u Švedskoj i izgleda dosta drugačije