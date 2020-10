U užem krugu obitelji danas je položena urna Rajka Dujmića: 'Bilo je kratko, dostojanstveno i tužno'

U četvrtak 29. listopada u 13 sati u Aleji velikana na Mirogoju položena je urna na posljednje počivalište glazbenog autora Rajka Dujmića.

Urna je položena u užem krugu obitelji i prijatelja, među kojima i supruga Snježana Dujmić i skladatelj i prijatelj Nenad Ninčević.

- Snježana je zapravo tek jučer javila da je danas polaganje urne. Ona je to htjela napraviti valjda u najužem krugu. Bilo je kratko, dostojanstveno i tužno - kazao nam je Ninčević.

- Lokacija je predivna, hvala gradu Zagrebu, hvala svima koji su pomogli oko toga. Grob će uskoro biti uređen i najvjerojatnije će ga tek onda svima biti puno lakše pronaći, a za mjesec dana bi tamo trebala biti postavljena i bista - dodao je.

Kontaktirali smo i Snježanu Dujmić, no ona je samo kratko poručila kako o tome nema što reći.

Podsjetimo, početkom listopada pisali smo kako se urna proslavljenog glazbenika još uvijek nalazi na čuvanju na krematoriju i čeka dan kada će biti prebačena u Aleju velikana na zagrebačkom Mirogoju.

- Gradnja grobnice još uvijek nije započela, tek je prošli tjedan Poglavarstvo grada Zagreba odobrilo zemljište, odnosno mjesto u Aleji velikana - otkrila nam je udovica Rajka Dujmića početkom listopada dok je još čekala odobrenje Ureda za uređenje spomenika kulture koji mora odobriti gabarite nadgrobnog spomenika.

- Rekli su mi da za izradu grobnice trebaju tri suha dana bez kiše kako bi se moglo betonirati mjesto na kojem će se položiti urna. Nakon toga slijedi izrada nadgrobne ploče i spomenika, a to može potrajati ido 90 dana. Sve me to jako rastužilo - kazala nam je Snježana pritom. No, grad je sada napokon osgurao mjesto na kojem će mnogi moći odati počast glazbeniku. Njegov je grob odmah do najvećeg hrvatskog stolnotenisača svih vremena, Dragutina Šurbek te u blizini tragično preminule glumice Ene Begović i košarkaša Dražena Petrovića.

Njemu u spomen uskoro bi se trebala održati i komemoracija koja je bila odgođena zbog pandemije koronavirusa.