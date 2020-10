Bivša missica i glumica preminula u 50. godini: 'Shrvani smo iznenadnim gubitkom'

Bivša Miss SAD-a i glumica Leanza Cornett preminula je u 50. godini života, a vijest su potvrdili organizatori natjecanja Miss America na svojim društvenim mrežama.

"Znamo da je puno značila mnogima, uključujući i sve vas. Shrvani smo iznenadnim gubitkom u našoj Miss America obitelji i izražavamo duboko žaljenje obitelji i bliskim prijateljima na gubitku", napisali su.

Foto: Facebook

Cornett je prije tri tjedna završila u bolnici u Jacksonvilleu jer je 12. listopada ozlijedila glavu.

Na natjecanju Miss America pobijedila je 1993. godine, godinu dana nakon što je postala Miss Floride. U glumačkoj karijeri glumila je Ariel u produkciji uživo Male Sirene u floridskom resortu Walta Disneya. Osim tog, glumila je u serijama 'CSI: Crime Scene Investigation', 'Weeds' i 'Saved by the Bell: The New Class'.

Njezin bivši suprug Mark Steines s kojim je bila u braku od 1995. do 2013. godine se oprostio od nje na Instagramu.

Cornett je imala dva sina, Averyja Steinesa (16) i Kaija Steinesa (18).