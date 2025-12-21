Naši Portali
davor bruketa piše za večernji:

U HDD galeriji izložba na kojoj posjetitelji u VR okruženju mogu birati vlastite nijanse boja

Davor Bruketa
21.12.2025.
u 19:00

Branimir Paškvan umjetnik je koji već dva desetljeća istražuje odnos između boje, percepcije i dizajna, spajajući umjetničku praksu, znanstveni rad i širok spektar osobnih interesa

Na redu je još jedna odlična izložba u HDD galeriji - "Moje oči, naše boje" Branimira Paškvana koja se može razgledati do 30. prosinca, a riječ je o projektu koji donosi potpuno novo iskustvo u galerijski prostor. Umjesto klasičnih radova na zidovima, posjetitelji ulaze u svijet boja kroz VR sustav, gdje se svatko može poigrati percepcijom, odabrati svoje nijanse i otkriti koliko se naš doživljaj boje razlikuje ili podudara s tuđim. Izložba je nastala kao dio dugogodišnjeg istraživanja koje spaja znanost, dizajn i osobna promišljanja

Boja je jedna od tema koja ga prati već godinama i u ovom projektu otvara je na vrlo pristupačan način. U svom tekstu koji prati izložbu objašnjava kako su boje istodobno i fizikalna pojava i naš osobni doživljaj. S jedne strane, riječ je o elektromagnetskim valovima koji postoje samo uz svjetlost, a s druge strane o onome što oko, mozak i svijest zajedno stvaraju. Boja zato nije samo nešto što "vidimo", nego nešto što doživljavamo, interpretiramo i često nesvjesno prilagođavamo. Paškvan podsjeća kako ponekad istu boju vidimo drukčije, kako nas mozak štiti od previše informacija i kako se naše viđenje mijenja kroz život. Upravo zbog toga smatra da je boja izvrstan način da bolje upoznamo i sebe i druge.

Branimir Paškvan HDD galerija dizajn

