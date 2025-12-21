FOTO Zvijezda domaćih serija povukla se iz javnosti, pa napravila životni zaokret: Evo kako se mijenjala kroz godine

Glumicu Mariju Borić Jerneić (44), dobro poznajemo s malih ekrana kroz brojne domaće serije poput "Najboljih godina" i "Ponosa Ratkajevih", a sada je možemo pratiti i kao Karmelu u "Divljim pčelama".
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Osim toga, glumica se ovih dana javila te otkrila da igra u novoj predstavi koja je imala i premijeru.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Radi se o "Ponos i predrasude - uvertira", a tim povodom imali smo je i priliku vidjeti u javnosti što u posljednje vrijeme nije slučaj.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Naime, Marija je prije desetak godina odlučila preseliti te je Zagreb, gdje je provela 13 godina, zamijenila rodnim Zagorjem.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tamo danas živi sa suprugom, političarem Branimirom Jerneićem (48) za kojeg se udala 2019. godine, daleko od očiju javnosti.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Par danas ima dvoje djece – sina Roka, rođenog u ožujku 2020., i kćer Ritu, koja je stigla u listopadu 2023. godine.
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Žive u Stubičkim Toplicama, a Marija se na društvenim mrežama često predstavlja kao "dnevna poljoprivrednica, noćna glumica", uz brojne objave iz svog vrta.
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Evo kako se Marija mijenjala tijekom karijere te kako su izgledale uloge po kojima ju pamtimo.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto:
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Danijel Berkovic/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto: Sinisa Kanizaj/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto: Sasa Zinaja/Vecernji list
