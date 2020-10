Naša pjevačica oštro protiv proslave Noći vještica: 'To je portal za čisto zlo'

Pjevačica Nika Antolos progovorila je o proslavi Noći vještica u Hrvatskoj. Nika tvrdi da je romantizacija maski i tame na tu noć pretvorila poganska vjerovanja u euforiju i zabavu.

- Oni slave, bez da znaju što. Tako čovjek stane portalom za čisto zlo te se potom čudi posljedicama - kazala je pjevačica za Story.

Otkrila je da ona Noć vještica provodi u noćnom bdjenju i molitvi.

Navodi i da je njezina kćerkica Sienna borbu dobra i zla znala vidjeti u snu. Kazala je da je Sienna osviještena mala djevojčica po sebi

- Bog je njeno srce itekako blagoslovio. Uz sve slike crnila koje se u dječjem crtanom obliku prodaje po dućanima, nisam joj trebala ni riječi reći, sama je komentirala: ''Mama, ovo sve izgleda tako ružno'' - otkrila je Antolos.

Ranije je na društvenim mrežama progovorila i o svojim stavovima o abortusu. Kazala je kako se ljudi trebaju prestati bojati nepopularnih mišljenja te da se ona ne slaže s ubojstvom. – Prestanite se bojati nepopularnih mišljenja. Ljudima se neće sviđati kad kažete da ste protiv abortusa. Kakva je sramota biti protiv ubojstva? To je bila nekad sramota reći Hitleru, da se ne slažeš da ubija Židove – kazala je i naglasila: – Ista stvar! Samo što je upakirano u 'vlastiti izbor'. Ne, ja se ne slažem s ubojstvom. Ne, ne osuđujem ženu koja to čini. Zato što to nije moje pravo. Osuđujem grijeh koji ona čini, to je razlika. Nastavila je govoriti o oprostu te zaključila sljedećim riječima: – Nije fer da se drugome oduzima pravo na život.