Tužna vijest! Mnogima omiljeni glumac preminuo nakon borbe s karcinomom

Poznati glumac Robert Forster jučer je preminuo u Los Angelesu u 79. godini života, prenose strani mediji.

Uzrok smrti je karcinom mozga, a tragičan događaj zbio se upravo na dan izlaska novog filma u kojem je glumio, "El Camino: A Breaking Bad Movie". Robert je poznat po svojoj ulozi u filmu "Jackie Brown", redatelja Quentina Tarantina za koji je dobio i nominaciju za filmsku nagradu Oscar.

Glumio je u filmovima "The Descendents," "Mullholland Drive", "Olympus Has Fallen", "London Has Fallen". Također je imao gostujuće uloge u serijama "Twin Peaks", "Alcatraz" te planetarno popularnoj seriji "Breaking Bad".

Foto: Dave Starbuck/DPA/PIXSELL

Prijavio se i za ulogu Joea Cabota u Tarantinovom filmu "Reservoir Dogs", koja je na kraju otišla Lawrenceu Tierneyu. Međutim, Tarantino mu je ipak priliku dao u filmu "Jackie Brown" gdje je odglumio lik Maxa Cherryja.

Ženio se tri puta te imao četvero djece.