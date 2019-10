Prva doktorica znanosti među voditeljima: 'Razmišljam o novom izazovu'

Novinarka Dajana Šošić prva je doktorica znanosti među voditeljima Dnevnika, a s obzirom na njezine afinitete na tome se neće zaustaviti. Naime, osim što je doktorirala Komunikacijske znanosti na interdisciplinarnom studiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, predaje na Hrvatskim studijima te često izlaže i sudjeluje na brojnim konferencijama. Novinarka Hrvatske Radiotelevizije priznaje da je titula neće usporiti u napredovanju.

- Nova titula nije mi donijela previše promjene u novinarskoj svakodnevici, ali to je i velik korak naprijed. Mislila sam, nakon tri godine rada, kasnonoćnog učenja i nespavanja, da sam nakon doktorata zatvorila stranicu dodatnog obrazovanja, barem na neko vrijeme, ali s obzirom na to da stvarno imam nemiran duh, sad kad sam se malo odmorila već počinjem razmišljati o nekom novom izazovu - priznaje Dajana.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Simpatičnu voditeljicu krasi još jedna titula koju su joj dodijelili čitatelji jednog portala proglasivši je najljepšom novinarkom. S osmijehom priznaje da je ona imala drugu favoritkinju, a nama je otkrila koliko pozornosti posvećuje svom izgledu.

- Koliko stignem s obzirom na tempo. Ali načelno se trudim zdravo jesti i volim sport - treniram tenis, jogu, plivanje, što god stignem barem tri-četiri puta tjedno - kaže Šošić koja to smatra svojim 'ispušnim ventilom'. Kako u takav raspored ugurati i ljubav? - Pa od 19.30 sati navečer sam uglavnom slobodna - zagonetno odgovara.

Tema koju je odabrala za svoj rad je "Utjecaj društvenih mreža na informativne programe javne i komercijalne televizije", što joj se učinilo prigodnim s obzirom na to koliki utjecaj danas društvene mreže imaju na novinarstvo. Za nju je to, priznaje, neizostavan dio života. - Najčešće na društvenim mrežama pratim teme vezano uz posao; objave političkih poruka, najnovije informacije koje objavljuju kolege... Naravno, i privatno znam objaviti neki zanimljiv trenutak ili nešto što me zaintrigira u svakodnevnom životu, no društvene mreže znače i veliku izloženost, osobito u privatnom smislu što sa sobom povlači ponekad i neke negativne segmente. - kaže voditeljica.

Pokazalo se da je jedan od glavnih razloga zašto političari koriste društvene mreže izbjegavanje novinara, zaključak je njezina rada. Ipak, kako se u potrazi za pravim odgovorima nositi s onima koji pokušavaju izbjeći pitanja? - Time se mijenja uloga novinara kao onih koji postavljaju pitanja jer su često u svom radu prisiljeni preuzimati samo ono što političari plasiraju putem društvenih mreža. Društvene mreže pokazale su se i kao izvrsno sredstvo u kampanjama, ali to bi po meni trebao biti dopunski sadržaj komunikacije, a ne primarno sredstvo - objašnjava. Da novinarski posao nije lak, itekako je svjesna, ali sve se isplati, smatra.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Odricanje od slobodnog vremena, radni vikendi, blagdani, stajanje satima radi jedne izjave po snijegu i vrućini, mislim da većina onih koji se ne bave ovim poslom ustvari nema pojma koliko se vremena i truda krije iza priloga od nekoliko minuta. Sve se to brzo zaboravi ako na kraju dana izađeš iz redakcije zadovoljan - govori Dajana koju malo što može izbaciti iz takta, ali odgovara da ipak postoji nešto. - Kad se riža prekuha - šali se voditeljica i priznaje da je to ipak nepravda u bilo kojem obliku, a posebno demonstriranje moći nad slabijima.

Nedavno se glumica Michelle Williams na dodjeli nagrada Emmy osvrnula na nejednake plaće muškaraca i žena, no ona se s time, ističe, nije susrela. Novinarima se sve manje vjeruje, a novinarstvo je već neko vrijeme na 'klimavim nogama'. Sve je to iz želje da se bude prvi, smatra Šošić. - Gledatelji danas imaju stvarno velik izbor kome pokloniti svoje vrijeme i koga gledati - zaključuje.