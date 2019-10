Glumica se nakon četiri godine vratila na ekrane: Izazov je biti samohrana majka

Splitsku glumicu Jagodu Kumrić četiri godine nismo vidjeli na malim ekranima, a nekoliko je razloga zbog kojih se glumica od uloge Snježane u seriji “Kud puklo da puklo” nije pojavljivala. U razdoblju dok je izbivala završila je Akademiju i postala mama, a sada se vratila poslovnim obvezama i to u liku novinarke Irene u seriji Nove TV “Drugo ime ljubavi”.

– Igram Irenu, ona je istraživačka novinarka koja živi za priču, a čini mi se da to zanimanje kod nas pomalo izumire. Cijeli svoj život posvetila je isključivo novinarstvu i dobroj priči. Imala je jedan gaf u karijeri koji ju je spustio tri stepenice niže i sad dolazi do preokreta u priči. Inteligentna je i oštroumna, smirena, a s druge strane prilično strastvena u poslu koji radi. Mislim da će je publika brzo zavoljeti, pogotovo mlađa publika – opisuje nam glumica svoj lik i kaže kako su ona i Irena slične u tome koliko vole svoj posao, ali priznaje da nije toliko smirena poput svoje junakinje. Rekla je nedavno i da joj je lakše igrati negativke jer su joj zabavnije.

Svoj veliki televizijski debi imala je u hit-seriji “Larin izbor” u kojoj je glumila razmaženu Nikol. Još je tada Jagoda imala želju upisati Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu, ali nakon dva neuspjela pokušaja odlučila je da će okušati sreću na Akademiji u Splitu i kaže da nije pogriješila. Povratak na posao iznimno je veseli.

– Volim raditi pred kamerom, bilo je izvrsno vratiti se i drago mi je da se to dogodilo – zadovoljno nam govori Jagoda. Splitsku adresu s kćeri Nastasjom zamijenila je onom zagrebačkom i iako je samohrana majka čiji radni dan traje puno dulje od osam radnih sati, uspijeva sve stići. – Nastasja je jako prilagodljiva i ne boji se ljudi. Našla sam jednu gospođu koja mi pomaže i čuva je dok ja radim. Iz Splita dođu i moji roditelji i pomognu mi, tako da zasad sve funkcionira bez većih problema – veli Jagoda i kaže da unatoč tome što snimanja znaju trajati satima, ona uspijeva pronaći vremena i za sebe i za kći Nastasju.

– Snimanja traju i po 12 sati dnevno, ali zasad mi je raspored dobar pa imam vremena i za kći i za sebe i za posao. Uživam u tome što sam opet na setu– kaže glumica. Kći Nastasju odgaja sama i uloga samohrane majke, priznaje, nije jednostavna, ali pomaže joj obitelj, a u Nastasjin život i odrastanje uključen je i njen tata.

– Izazov je biti samohrana mama jer si zapravo stalno sam i nitko te ne može zamijeniti ni pola sata, ali ja ipak imam sreću što imam roditelje koji su uz mene i braću koja ulete kad mi treba. Mogu ih uvijek nazvati i znam da će uskočiti ako nešto zapne. To je olakotna okolnost i znam da ima puno žena koje nemaju oslonac u tom smislu – govori nam glumica koja je ime svojoj kćeri odabrala još prije desetak godina po Nastasji Filipovnoj iz romana “Idiot” jer to joj je najdraži književni lik, a s tekstom iz “Idiota” je i prošla na prijemnom ispitu na Akademiji. Tijekom trudnoće bila je jako aktivna i uz puno truda i odricanja uspjela je dati i posljednje ispite na fakultetu bez zamrzavanja godine. Nije bilo lako uskladiti učenje s majčinstvom, ali bila je uporna. Prije upisa na fakultet s mamom je osnovala i vodila agenciju za organizaciju vjenčanja i najviše su se tražila tematska vjenčanja, ali od tog posla je sada odustala.

– Mama i ja imale smo agenciju za organiziranje vjenčanja. No kako je oko toga bilo puno posla, a mama ima drugi posao bilo je teško sve stizati pa smo zatvorile agenciju. Uostalom, ima toliko ljudi koji to zaista izvrsno rade u Dalmaciji pa smo to prepustile drugima – kaže Jagoda. Sada je koncentrirana na glumu, a publika je i danas najbolje prepoznaje kroz ulogu Nikol iz “Larinog izbora”. Serija je bila toliko popularna da je tada 19-godišnja Jagoda snimila i prvu internet-seriju u kojoj je Nikol bila glavni lik, a serija se zvala “Nikol povjerljivo”. Kada je riječ o glumi, ambicija joj ne nedostaje. Priznaje da mašta o nekoj filmskoj ulozi i zasad ostaje u Zagrebu.

– Želja mi je baviti se glumom i dalje; filmska uloga bila bi izvrsna, a voljela bih se okušati i u kazalištu. Vidjet ćemo što budućnost nosi. Nikad ne planiram dugoročno, sve se nekako spontano dogodi – kaže i na pitanje hoće li se vratiti u Split nakon što završi snimanje serije ili će sreću okušati u metropoli odgovara:

– U Splitu trenutačno nema posla za mene. Iako je to predivan grad za život, sad imam dijete koje trebam prehraniti i idem tamo gdje ima posla. Majčinstvo je ovu 27-godišnju glumicu promijenilo i prepoznaje mnoge pozitivne aspekte te promjene, a pobudila je Nastasja u njoj i nježnu stranu. – Fokus mi se promijenio otkako sam postala mama. Više cijenim neke trenutke koje imam za sebe. Postala sam puno praktičnija, ne dramim više ni oko čega, nego sve lakše prihvaćam i to je za mene i moju osobnost veliki rast.