Treba pohvaliti ekipu HRT-ovog središnjeg Dnevnika, koja je emitirala ekskluzivni intervju s Thompsonom

Intervju s Markom Perkovićem Thompsonom // HRT 1 - dvije ruže

Bez obzira na to ubrajate li se u pola milijuna ljudi koji će se ovog vikenda zaputiti na dugoočekivani koncert na zagrebačkom Hipodromu ili ne, činjenica je kako su Marko Perković Thompson i glazbeni spektakl koji priprema među glavnim temama u Hrvatskoj trenutačno. Stoga treba pohvaliti ekipu HRT-ovog središnjeg Dnevnika, koja je prošlu subotu emitirala ekskluzivni intervju s pjevačem, a u kojem je odgovorio na neka od pitanja o kojima se danima putem društvenih mreža spekuliralo. S obzirom na to da je pitanje gužve, sigurnosti i prometne regulacije već počelo poprimati razmjere histerije, dobro je da je u središnjim Dnevniku o njima progovorio i sam Marko Perković Thompson. Uz redovita objašnjenja organizatora, to je najbolji način za smirivanje situacije. No, nije se intervju orijentirao isključivo na tehničke aspekte koncerta, već se novinarka Ivana Šilović dotaknula i tema kao što su odnos s publikom, ideološka previranja, privatni život i podrška…

Tin… Trideset godina putovanja // HRT 3 - četiri ruže

Noćas se moje čelo žari, noćas se moje vjeđe pote; i moje misli san ozari, umrijet ću noćas od ljepote… Stih je iz slavnog "Notturna" koji mnogima prvo padne na pamet na spomen Tina Ujevića, jer pjesnici i dalje žive u kolektivnoj svijesti upravo kroz svoje stihove. No, dobro se podsjetiti s vremena na vrijeme koliko su zapravo osebujne osobe bili te kako su impresivne živote vodili. Posebice to vrijedi za Ujevića, a o čijem je životu upravo prikazan izvrstan serijal na Trećem programu HRT-a. Scenaristi su Jasen Boko, Lada Martinac Kralj i Davor Žmegač, redatelj je Davor Žmegač, direktor fotografije Davorin Gecl, a urednica projekta je Jasmina Božinovska Živalj. Četvrta, a ujedno i posljednja epizoda prikazana je prošlog tjedna te je zaokružila zanimljivu životnu priču ovog pjesnika. Priču kakvih danas više nema, mogli bismo zaključiti, i kakve se vrijedi podsjetiti, sve od rođenja do smrti. "Iz godine u godinu, kroz različite životne faze serija prati biografski krajolik kojime je Ujević "putovao" tijekom života. Cjelina toga putovanja važna je ne samo zbog otkrivanja poznatih i nepoznatih činjenica iz života toga književnoga velikana, već i zbog praćenja uzbudljive, turbulentne povijesti Europe, Hrvatske i regije kojoj pripadamo", stoji u službenom opisu, a treba dodati da serijal pritom sjajno kombinira igrane i narativne dijelove. Snimljen je prema knjizi Jasena Boke, narator je Mislav Čavajda, a u seriji se pojavljuje velik broj glumica i glumaca hrvatskoga glumišta. Što se tiče igranog dijela, Ujevića tumači Igor Kovač u mlađoj verziji, te Milan Pleština u starijoj.

Inspektorov posjet // HRT 2 - tri ruže

"Kakvih danas više nema"... opis je koji se često, pa možda i prečesto, koristi kada se želi opisati vrijednost nekadašnjih vremena. Međutim, nekada je toliko ispravan da ga se ne može zaobići. Kao u slučaju osebujnog života Tina Ujevića, ili pak nekih djela koja su nam ostala u nasljeđe. Takva je drama "Inspektorov posjet", slavnog engleskog dramatičara J. B. Priestleyja, a koja je premijerno prikazana još 1945. godine. Od tada je doživjela više inačica i ekranizacija od kojih je najslavnija ona iz 1954. godine s Alastairom Simom u glavnoj ulozi. Ipak, 2015. godine snimljena je i nova verzija, doduše veoma vjerna originalu, i upravo se ona mogla pogledati prošlog vikenda na drugom programu HRT-a.

Radnja je jednostavna, baš kao i scenografija po uzoru na predstavu, no tko nije upoznat s pričom za svaku je preporuku. Radnja započinje dolaskom tajanstvenog inspektora, koji ispituje članove obitelji Birling zbog smrti mlade žene. Kroz ispitivanje se postupno otkrivaju njihovi nemoralni postupci i uloga svakog od njih u njezinoj smrti, a zapravo je poanta ukazati na licemjerje, sebičnost i društvenu neosjetljivost pojedinaca, posebice iz bogatih obitelji, naglašavajući da su svi naši postupci povezani i da snosimo moralnu odgovornost za druge. U maniri najboljih lektira, ovo je film o kojemu se još dugo razmišlja, a upravo nam takvih sadržaja treba još i još i još. Dodatna pohvala što je riječ o sjajno BBC-jevoj produkciji u moru hollywoodskih repriza!

Američka pita 2 // RTL - tri kaktusa

Kaže se da tko nema što pametno reći, bilo bi bolje da šuti. Možda bi se toga tu i tamo mogle držati naše televizije na kojima su filmovi kao što je "Inspektorov posjet" rijetkost, a puno su češće reprize jedno te istih ne baš uspješnih naslova. Tako se vikendom navečer na RTL-u po tko zna koji put emitirao jedan od nastavaka komedije "Američka pita", valjda tek toliko da nije crnilo na ekranu. Bilo bi bolje da jest.