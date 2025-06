Vesna i Ivo iz 'Ljubav je na selu' prekinuli su zaruke: Proživjela sam pakao kod njega

Bivši par iz popularne emisije Ljubav je na selu, Vesna Vuković i Ivo Obreza, ponovno je dospio u središte medijske pažnje – ali ovoga puta zbog potpunog ljubavnog kraha. Par koji je nedavno iz Pule preselio u Čakovec, a donedavno planirao zajedničku budućnost, više nije zajedno. Vesna je na društvenim mrežama javno prozvala bivšeg zaručnika, ne štedeći riječi. U emotivnoj Facebook objavi Vesna nije skrivala razočaranje: „Ovako neka svi znaju tko je Ivo Obreza i što je napravio kurv***ki, podlo, podmuklo. Proživjela sam pakao kod njega i s njegovima, srčani bolesnik. Samoinicijativno je pobjegao iz Krapinskih toplica, jer mu je mater i sestra davale naputke protiv mene. Sramota ih može biti, pobro se k’o zadnja k… a bez pozdrava…“

Objava je izazvala niz komentara i reakcija, a Vesna je u sljedećem statusu dodatno pojasnila koliko ju je Ivin odlazak pogodio:

„S današnjim danom čovjek od 51 godinu da ide ovo napraviti. Što je on za osobu? Neka sada svi znaju što mi je napravio. Pobjegao kao balavac od 13 g, a ne kao čovjek od 51 g da se ponaša zrelo.“ Podsjetimo, Vesna i Ivo su prije samo nekoliko mjeseci bili na putu prema braku. Ivo je u travnju zaprosio Vesnu, i to na vrlo romantičan način. Vesna je tada za RTL.hr ispričala detalje prosidbe:

„Išli smo autom iz grada, bilo je ružno vrijeme i padala je kiša. Ivo je stao ispred crkvice, izašao iz auta, došao do mene i rekao mi da izađem. Pitala sam ga čemu sad po kiši, a on je kleknuo ispred mene. Bila je i više nego dobra prosidba. Stvarno mi je to bilo iznenađenje.“

Nažalost, ljubavna priča koja je mnogima bila simpatična, sada se pretvorila u bolan prekid pun gorčine i teških riječi. U drugoj objavi na Facebooku napisala je i što se sve događalo kad su se preselili u Čakovec. - Moj pakao kod njega evo sada neka svi znaju, pravu istinu iskreno, evo dok smo bili na stanu kada me Ivo doveo u Pulu bilo je super, kada smo odselili kod njegovih tu je sve krenulo nizbrdo, stalno njegova mama od 1. dana ako niste jedno za drugo raziđite se, to konstantno govorila, šutjela, ignorirala, on se od mene u svim segmentima povukao, molim ga prosim, uzalud, zato što Marija i mama mu non stop protiv mene govorile, završio u bolnici prvi puta, drugi puta tu nasrnuli svi na mene da nisam za njega da ja tamo neću više bit, da će mi stvari sve izbacit van, da će me odjaviti sa adrese, da se maknem od njega, ispalo kao da imam 16 g i da sam balavica koja ne zna što hoće od života, a nikad nikome tamo ništa nažao rekla, da bi se to nizalo, do dijela kad njegova Marija pred mnom me optužila da ga trujem Helex tabletama i kaže mu znaš Ivo ona nije za tebe tko zna što ti još bude radila, ti se nje moraš riješiti, da ga zlostavljam, da ga tučem, da mu ne kuham, da sam od babe ove 93 godine uzela karticu da sam krala novce, stvari mi razbacale u stanu kad bila došla sa posla, a trudila se urediti namjestiti i non stop prijetnje od mame da ce mi sve biti vani i da ja idem odande, završila i na psihijatriji tamo u Puli, molim ga, da se i on prema meni promjeni, stalo mi je do njega, al on je pod velikim utjecajem njih, jer konstantno ga mater zvala na telefon kontrolirala i punile mu glavu lažima kao i dan danas protiv mene, rekla mu idemo ja to više ne mogu trpjeti , idemo daleko od tuda, našla ovdje stan, došli 10 dana je bio super i kako je otišao tamo u Krapinske toplice, skroz me u svemu ignorira, kao da sam mu nitko i ništa, zašto su takve umjesto da su sretne što nekoga ima što je uz njega u tim godinama, a one prisilu nad mnom rade da ga ostavim, zašto ne znam, evo to je prava istina zašto otišli, da mu one ne pune glavu i odvrću od mene i on bi bio drugačiji, sramota. - napisala je Vesna.