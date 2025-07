FOTO Jelena Perčin objavila sretnu vijest! Ponosna je do neba, a čestitke pristižu sa svih strana

Cijenjena akademska glumica zagrebačkog HNK Jelena Perčin, koju više od pola godine gledamo u RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", na društvenoj se mreži pohvalila velikim uspjehom svoje kćeri Lote. Naime, njezina 16-godišnja mezimica osvojila je prvo mjesto na Državnom prvenstvu u preponskom jahanju, a koje je održano u Osijeku. Jelena nije mogla sakriti svoju sreću i ponos time što je njezina kći prava prvakinja. Objavila je i niz fotografija u kojima je istaknula kako je "Jako ponosna" i "Ideš djevojko"...

Podsjetimo, kad je riječ o Jeleninu privatnom životu, glamurozna dodjela najprestižnije medijske nagrade Večernjakove ruže postala je pozornica za najočekivaniju potvrdu romanse na hrvatskoj javnoj sceni. Upravo su ondje glumica Jelena Perčin i cijenjeni glazbenik Ante Gelo po prvi put prošetali crvenim tepihom kao par, stavivši tako točku na višemjesečna nagađanja o svojoj vezi. Put do ovog javnog priznanja bio je popločan diskretnim signalima i medijskim šuškanjima koja su započela još krajem 2023. godine, kada je par prvi put viđen zajedno u jednom splitskom klubu. Ipak, ključni trenutak koji je potvrdio sve glasine dogodio se na spektakularnom dočeku Nove godine u Jeleninu rodnom Dubrovniku. Kamere su ih tada uhvatile u trenutku čiste romantike – dok su s prozora na Stradunu promatrali koncert, prepustili su se strastima i izmijenili poljupce, nesvjesni da njihov intimni trenutak postaje "materijalni dokaz" romanse o kojoj je brujala cijela Hrvatska.

FOTO Koga ljubi omiljena voditeljica Dnevnika? Nakon propalog braka s ruskim odvjetnikom pronašla je veliku sreću

Ova nova ljubavna priča dolazi nakon turbulentnih razdoblja u životima oba partnera, što joj daje dodatnu težinu. Jelena Perčin iza sebe ima dva braka. Prvi, s ugostiteljem Kristijanom Babićem, trajao je od 2008. do 2011. i u njemu je dobila kćer Lotu. Godine 2018. udala se za kolegu glumca Momčila Otaševića, kojeg je upoznala na snimanju serije, a zajedno su dobili kćer Mašu i sina Jakšu. Njihov razvod potvrđen je početkom 2023. godine. Glumica je u prošlosti često isticala kako svoj privatni život ne voli izlagati, smatrajući to neukusnim, no čini se da je sreća koju je pronašla uz Gelu promijenila njezine stavove i potaknula je da tu radost podijeli sa svima.

Više se ne skrivaju! Jelena Perčin pokazala kako uživa u romansi s našim poznatim glazbenikom

Podsjetimo, Jelena Perčin je krajem rujna prošle godine dala veliki intervju za Večernji list, koji je izazvao lavinu reakcija zbog njezine otvorenosti i iskrenosti o privatnom životu. – U trenutku kada su mediji dobili informaciju da smo se Momo i ja razveli, mi smo već godinu dana bili zapravo razvedeni. Tako da je sada već prošlo dvije godine otkad je svatko krenuo svojim putem. Svojoj djeci nikada nisam rekla: "Vaši mama i tata više se ne vole." To mi je grozno! Uvijek sam im objašnjavala da volim njihovog tatu, ali da više nismo zaljubljeni – otkrila je glumica o razvodu od bivšeg supruga, glumca Momčila Otaševića. Ostatak velikog i jednog od najiskrenijih intervjua dosad glumice Jelene Perčin pročitajte OVDJE.