NAJVEĆA PODRŠKA

Tko je odabranica heroja naše rukometne reprezentacije? Poznata je među ljubiteljima zdrave prehrane

Foto: Instagram
1/11
VL
Autor
Vecernji.hr
23.01.2026.
u 16:21

Dok hrvatski rukometni vratar Dino Slavić oduševljava obranama na terenu, izvan njega najveća mu je podrška lijepa i uspješna magistra nutricionizma Lea Radošević

Hrvatska rukometna reprezentacija u ovim trenucima igra važnu utakmicu drugog kruga Europskog prvenstva protiv Islanda. Izabranicima Dagura Sigurdssona pobjeda je imperativ ako žele sačuvati nadu u borbu za medalje, a Islanđanin na klupi Hrvatske pomalo je iznenađujuće dvoboj započeo s Dinom Slavićem na vratima. Nažalost, 33-godišnji iskusni vratar bio je prisiljen napustiti utakmicu zbog povrede, no na parket se vratio u završnici i obranio ključni sedmerac za pobjedu naših rukometaša. Ipak, brojne obožavateljice mogle bi ostati razočarane saznanjem da je srce ovog uspješnog sportaša već duže vrijeme zauzeto.

Njegova odabranica je Lea Radošević, uspješna magistra nutricionizma iz Opatije. Iako svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, Lea je poznata u krugovima ljubitelja zdrave prehrane. Vlasnica je i osnivačica projekta Nutri Point, putem kojeg dijeli stručne savjete, organizira edukacije i radionice o zdravoj prehrani. Njezina strast prema hrani i kuhanju, koju je oduvijek gajila, prerasla je u uspješnu karijeru u kojoj spaja stručnost i ljubav prema gastronomiji.

Leina poduzetnička priča tu ne staje. Još tijekom zadnje godine studija u Rijeci, ova svestrana Opatijka pokrenula je i popularnu sourdough pekarnicu pod nazivom "Ecipeci Bakehouse", na koju je posebno ponosna. Time je uspješno spojila svoju ljubav prema hrani i stručno znanje o nutricionizmu, nudeći nutritivno bogatije i kvalitetnije pekarske proizvode.

FOTO Evo koga je sve ljubila glumica Jelena Perčin: Iza nje su dva braka
1/28

Par je u vezi već nekoliko godina, a iako se trude zadržati privatnost, Dino s vremena na vrijeme na svom Instagram profilu podijeli zajedničke trenutke. Fotografije s putovanja, poput dočeka Nove godine u New Yorku, otkrivaju da uživaju u zajedničkim avanturama. Lea je Dini velika podrška u karijeri, često ga prati na utakmicama i bodri s tribina, od dana dok je igrao za PPD Zagreb pa sve do danas, kada niže uspjehe u francuskoj ligi.
