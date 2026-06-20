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U BRAKU SU 13 GODINA

Tko je supruga Aleksandra Vučića? Pažnju uvijek privlači zanimljivim modnim odabirom

Beograd: Tamara Vučić na prijemu povodom službenog rođendana kralja Charlesa III.
Foto: R.Z.
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VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 11:48

U elegantnoj crnoj haljini asimetričnog kroja s upečatljivim cvjetnim detaljem, Tamara Vučić nedavno se pojavila na proslavi rođendana kralja Charlesa organiziranoj u britanskom veleposlanstvu u Beogradu

Prva dama Srbije Tamara Vučić ovih je dana privukla pozornost na prijemu u britanskom veleposlanstvu u Beogradu, organiziranom povodom rođendana britanskog kralja Charlesa III. Dojmove s događaja podijelila je i na društvenim mrežama. – Bilo mi je zadovoljstvo prisustvovati prijemu povodom proslave rođendana Njegova Veličanstva kralja Charlesa III. Zahvaljujem na pozivu Njegovoj Ekselenciji, veleposlaniku Edwardu Fergusonu, i njegovoj supruzi Caroline Ferguson – napisala je Tamara Vučić na Instagramu. Službena proslava rođendana britanskog monarha održana je 13. lipnja u Londonu, u skladu s dugogodišnjom tradicijom, dok je prijem u Beogradu bio dio međunarodnog obilježavanja tog važnog događaja. Za svečanu prigodu Tamara Vučić odabrala je elegantnu crnu haljinu asimetričnog kroja s upečatljivim cvjetnim detaljem. Modnu kombinaciju upotpunila je ljubičastim sandalama koje su se istaknule kao efektan kontrast tamnoj odjevnoj kombinaciji te dodatno naglasile glamurozan dojam cijelog izdanja.

Iako se o privatnom životu Tamare Vučić ne zna mnogo, poznato je da je supruga srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića od 2013. godine. Par je 2017. godine dobio sina Vukana. Prije braka s Tamarom, Vučić je bio u braku s novinarkom Ksenijom Vučić, s kojom ima sina Danila i kćer Milicu. Ksenija Vučić preminula je 2022. godine. Tamara Vučić rođena je 1981. godine u Beogradu, a odrasla je u Loznici, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završenog fakulteta je izgradila karijeru televizijske novinarke. Od 2010. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Srbije, a završila je i Diplomatsku akademiju. Govori engleski i francuski jezik. Osim diplomatskog rada, aktivno je uključena u humanitarne projekte, posebice one usmjerene na dobrobit djece i važnost ranog razvoja. 

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Beograd: Tamara Vučić na prijemu povodom službenog rođendana kralja Charlesa III.
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Ključne riječi
showbiz Tamara Vučić

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