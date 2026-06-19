Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TKO BI REKAO...

Nova fotografija Kate i Williama otkrila je više nego što su planirali. Svi pričaju o ovom detalju

Foto: Profimedia
1/19
VL
Autor
Vecernji.hr
19.06.2026.
u 23:00

Mnogi su zaključili kako je snimka mogla nastati ispred Forest Lodgea u sklopu Windsor Great Park, koji je postao njihov novi obiteljski dom. Uz objavu na platformi X, napisali su kratko: “Divan dan na Royal Ascotu. W & C.”, jasno dajući do znanja da poruka dolazi izravno od njih.

Kate Middleton i Princ William iznenadili su javnost novom zajedničkom fotografijom snimljenom nakon posjeta Royal Ascotu, no umjesto bezbrižne uspomene s jednog od najprestižnijih događaja britanske društvene sezone, kadar je potaknuo niz nagađanja o njihovoj novoj privatnoj adresi. Na fotografiji par pozira u elegantnim izdanjima ispred visokih vrata, a upravo je pozadina odmah privukla pozornost pratitelja. Mnogi su zaključili kako je snimka mogla nastati ispred Forest Lodgea u sklopu Windsor Great Park, koji je postao njihov novi obiteljski dom. Uz objavu na platformi X, napisali su kratko: “Divan dan na Royal Ascotu. W & C.”, jasno dajući do znanja da poruka dolazi izravno od njih. Forest Lodge pritom nije samo još jedna u nizu kraljevskih rezidencija. U listopadu 2025. William i Catherine ondje su se preselili sa svojom djecom, princem Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom, a riječ je o prostranoj vili s osam spavaćih soba koju obitelj opisuje kao svoj dugoročni dom, mjesto na kojem planiraju ostati i kada William jednog dana preuzme kraljevsku dužnost.

Prema pisanju stranih medija, riječ je o nekretnini koju navodno koriste kroz dugoročni najam, a manji radovi i sama selidba financirani su iz privatnih sredstava. Preseljenjem su napustili Adelaide Cottage u Windsoru, gdje su živjeli od 2022. godine, razdoblja koje je obilježeno nizom teških i emotivno zahtjevnih trenutaka za cijelu kraljevsku obitelj. Ubrzo nakon njihova dolaska preminula je kraljica Elizabeta II., a potom su uslijedile i dodatne napetosti unutar obitelji, uključujući odnose s princem Harryjem i Meghan Markle. Kasnije su javnost pogodile i ozbiljne zdravstvene vijesti o kralju Charlesu te Kate Middleton.

Nakon što je priznanje Indire Levak o bivšem suprugu šokiralo javnost, sad je otkriveno s kim on provodi vrijeme
1/12

Kako navode kraljevski izvori, život u Adelaide Cottageu bio je obilježen teškim emocijama i pritiskom, pa se novi dom u Forest Lodgeu tumači kao simbol novog početka i stabilnijeg poglavlja za obitelj koja je posljednjih godina bila pod snažnim povećalom javnosti. Nova rezidencija ostaje blizu dvorca Windsor, ali i obitelji Catherine, a dodatno je praktična jer se nalazi svega petnaestak minuta vožnje od Eton Collegea, škole koju će princ George uskoro pohađati. Kensingtonska palača potvrdila je sredinom lipnja da će George nastaviti školovanje u jednoj od najuglednijih britanskih škola za dječake, čime su završila višemjesečna nagađanja o njegovu obrazovanju nakon Lambrook Schoola.

**Uz korištenje AI-ja

Ključne riječi
princ william Kate Middleton showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
tatjana jurić:

'Medijska klima u mnogočemu utječe na onu društvenu, a svatko tko ulazi u javni prostor mora imati odgovornost'

Tatjana je tako kraju privela svoju knjigu naslova "Muškarci lijevo, žene desno?!" koju sada predstavlja i koja se već može nabaviti u pretprodaji. Rad je to u kojem je sažela svoja iskustva, a odmah nakon što je završila pisanje ove nastavila je raditi i na svojoj novoj knjizi. U razgovoru nam je Tatjana otkrila što se krije iza njezine potrebe za pisanjem, o čemu govori u knjizi, koja je tema nove knjige, ali i fali li joj dinamika medijskog posla te hoće li mu se vraćati. Dotaknule smo se i tema društvenih mreža, osobnog brenda koji je bio i temom Tatjaninog diplomskog rada te podrške obitelji

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!