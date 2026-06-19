Nova fotografija Kate i Williama otkrila je više nego što su planirali. Svi pričaju o ovom detalju

Kate Middleton i Princ William iznenadili su javnost novom zajedničkom fotografijom snimljenom nakon posjeta Royal Ascotu, no umjesto bezbrižne uspomene s jednog od najprestižnijih događaja britanske društvene sezone, kadar je potaknuo niz nagađanja o njihovoj novoj privatnoj adresi. Na fotografiji par pozira u elegantnim izdanjima ispred visokih vrata, a upravo je pozadina odmah privukla pozornost pratitelja. Mnogi su zaključili kako je snimka mogla nastati ispred Forest Lodgea u sklopu Windsor Great Park, koji je postao njihov novi obiteljski dom. Uz objavu na platformi X, napisali su kratko: “Divan dan na Royal Ascotu. W & C.”, jasno dajući do znanja da poruka dolazi izravno od njih. Forest Lodge pritom nije samo još jedna u nizu kraljevskih rezidencija. U listopadu 2025. William i Catherine ondje su se preselili sa svojom djecom, princem Georgeom, princezom Charlotte i princom Louisom, a riječ je o prostranoj vili s osam spavaćih soba koju obitelj opisuje kao svoj dugoročni dom, mjesto na kojem planiraju ostati i kada William jednog dana preuzme kraljevsku dužnost.

Prema pisanju stranih medija, riječ je o nekretnini koju navodno koriste kroz dugoročni najam, a manji radovi i sama selidba financirani su iz privatnih sredstava. Preseljenjem su napustili Adelaide Cottage u Windsoru, gdje su živjeli od 2022. godine, razdoblja koje je obilježeno nizom teških i emotivno zahtjevnih trenutaka za cijelu kraljevsku obitelj. Ubrzo nakon njihova dolaska preminula je kraljica Elizabeta II., a potom su uslijedile i dodatne napetosti unutar obitelji, uključujući odnose s princem Harryjem i Meghan Markle. Kasnije su javnost pogodile i ozbiljne zdravstvene vijesti o kralju Charlesu te Kate Middleton.

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Kako navode kraljevski izvori, život u Adelaide Cottageu bio je obilježen teškim emocijama i pritiskom, pa se novi dom u Forest Lodgeu tumači kao simbol novog početka i stabilnijeg poglavlja za obitelj koja je posljednjih godina bila pod snažnim povećalom javnosti. Nova rezidencija ostaje blizu dvorca Windsor, ali i obitelji Catherine, a dodatno je praktična jer se nalazi svega petnaestak minuta vožnje od Eton Collegea, škole koju će princ George uskoro pohađati. Kensingtonska palača potvrdila je sredinom lipnja da će George nastaviti školovanje u jednoj od najuglednijih britanskih škola za dječake, čime su završila višemjesečna nagađanja o njegovu obrazovanju nakon Lambrook Schoola.

**Uz korištenje AI-ja