Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NA INSTAGRAMU

Biste li ga prepoznali? Domaći glazbenik iznenadio pratitelje u opuštenom izdanju bez majice, komentari ne staju

Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 14:00

Fotografij prikazuje Marka Tolju bez majice, naslonjenog na laktove s blagim osmijehom, no jedan detalj posebno je zapeo za oko njegovim pratiteljima i prijateljima s estrade - njegova kosa. Razbarušena od vjetra i soli, frizura je postala glavna tema u komentarima, pokrenuvši lavinu simpatičnih pošalica

Sezona slane kože - OTVORENA!", poručio je riječki pjevač Marko Tolja uz fotografiju na kojoj opušteno uživa na brodu usidrenom u njegovom voljenom Kvarnerskom zaljevu. Ovom objavom, koja prikazuje pjevača kako se odmara na ručniku uz vedro nebo i plavetnilo mora, popularni glazbenik simbolično je označio početak onog najdražeg dijela godine za sve ljubitelje mora i sunca. Izraz "sezona slane kože" postao je udomaćeni sinonim za ljetne radosti, kupanje i sunčanje, a Tolja je svojim pratiteljima dao do znanja da je spreman za dugo, toplo ljeto.

Fotografija ga prikazuje bez majice, naslonjenog na laktove s blagim osmijehom, no jedan detalj posebno je zapeo za oko njegovim pratiteljima i prijateljima s estrade - njegova kosa. Razbarušena od vjetra i soli, frizura je postala glavna tema u komentarima, pokrenuvši lavinu simpatičnih pošalica.

"Oprostite, nisam vas prepoznala", napisala je voditeljica Marijana Batinić, na što su se nadovezali i drugi. "Frizura, top, prava ljetna", pohvalila je jedna pratiteljica, dok je drugi korisnik u šali upitao: "Daš mi broj frizera da ne idem tamo?". Čini se da je Toljino opušteno ljetno izdanje, daleko od elegantnog stila po kojem je poznat na pozornici, naišlo na veliko odobravanje i zabavilo njegovu publiku.

Biste li ga prepoznali? Domaći glazbenik iznenadio pratitelje u opuštenom izdanju bez majice, komentari ne staju
1/13

 Jedan pratitelj uputio mu je prijateljski savjet: "Uživaj dragi, nemoj puno stati na sunce da ne izgoriš." Opuštanje na Kvarneru dolazi kao zasluženi predah nakon iznimno aktivnog razdoblja za glazbenika. Početak 2026. godine obilježila je njegova uloga mentora u popularnom showu "The Voice Kids Hrvatska", a uslijedili su i brojni nastupi diljem zemlje. 

*uz pomoć AI-a
FOTO Šokantna transformacija chefa Ivana Pažanina! Drastičnom promjenom sve je iznenadio
1/27
Ključne riječi
sunce more ljeto Hrvatska glazbenik Marko Tolja showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Američki influenser Justus Reid kupio kuću u Hrvatskoj za 5.000 eura, snimke uređenja postale su viralni hit
Justus Reid

VIDEO Amerikanac koji je kupio bunker za 8000 eura u Hrvatskoj pokazao napredak, pratitelji ga napali

Video započinje jednim od prvih velikih zahvata na bunkeru: zamjenom starih, teških metalnih vrata. Originalna vrata, koja su se otvarala masivnim, starinskim ključem, pružala su sigurnost, ali su unutrašnjost ostavljala u potpunom mraku. Uz pomoć svog susjeda Igora, čiji su povratak mnogi pratitelji u komentarima oduševljeno pozdravili, Justus je uklonio stara vrata i čelični okvir

NEOČEKIVANA ZAHVALA

Domaća pjevačica imala 'nezgodan problem' pa se javno obratila policiji: Hvala vam što riskirate život

Pratitelje je uvela u svoj svijet kroz nekoliko pažljivo odabranih isječaka: elegantni crno-bijeli selfie iz garderobe, na kojem pozira u svjetlucavoj mini haljini, zatim umjetnički krupni plan plavo-prugaste tkanine i smeđe torbice, te idiličan prizor dviju čaša ledene kave uz obalu. Kao posljednji kadar, podijelila je i inspirativan citat na engleskom jeziku koji poziva na molitvu, mir i pozitivnost

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!