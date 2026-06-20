Sezona slane kože - OTVORENA!", poručio je riječki pjevač Marko Tolja uz fotografiju na kojoj opušteno uživa na brodu usidrenom u njegovom voljenom Kvarnerskom zaljevu. Ovom objavom, koja prikazuje pjevača kako se odmara na ručniku uz vedro nebo i plavetnilo mora, popularni glazbenik simbolično je označio početak onog najdražeg dijela godine za sve ljubitelje mora i sunca. Izraz "sezona slane kože" postao je udomaćeni sinonim za ljetne radosti, kupanje i sunčanje, a Tolja je svojim pratiteljima dao do znanja da je spreman za dugo, toplo ljeto.

Fotografija ga prikazuje bez majice, naslonjenog na laktove s blagim osmijehom, no jedan detalj posebno je zapeo za oko njegovim pratiteljima i prijateljima s estrade - njegova kosa. Razbarušena od vjetra i soli, frizura je postala glavna tema u komentarima, pokrenuvši lavinu simpatičnih pošalica.

"Oprostite, nisam vas prepoznala", napisala je voditeljica Marijana Batinić, na što su se nadovezali i drugi. "Frizura, top, prava ljetna", pohvalila je jedna pratiteljica, dok je drugi korisnik u šali upitao: "Daš mi broj frizera da ne idem tamo?". Čini se da je Toljino opušteno ljetno izdanje, daleko od elegantnog stila po kojem je poznat na pozornici, naišlo na veliko odobravanje i zabavilo njegovu publiku.

Biste li ga prepoznali? Domaći glazbenik iznenadio pratitelje u opuštenom izdanju bez majice, komentari ne staju

Jedan pratitelj uputio mu je prijateljski savjet: "Uživaj dragi, nemoj puno stati na sunce da ne izgoriš." Opuštanje na Kvarneru dolazi kao zasluženi predah nakon iznimno aktivnog razdoblja za glazbenika. Početak 2026. godine obilježila je njegova uloga mentora u popularnom showu "The Voice Kids Hrvatska", a uslijedili su i brojni nastupi diljem zemlje.

*uz pomoć AI-a