Jelena Rozga moćnim vokalom i nepresušnom energijom na Melodijama Jadrana potvrdit će status glazbene ikone

Večer za pamćenje na Melodijama Jadrana, na jednoj od najljepših pozornica Mediterana u autentičnom prostoru Galerije Meštrović, donosi nam Jelena Rozga. Svojim prepoznatljivim, moćnim vokalom i nepresušnom energijom, Jelena Rozga još će jednom potvrditi status glazbene ikone. Uz pratnju vrhunskih glazbenika i u posebnim orkestralnim aranžmanima, provest će publiku kroz retrospektivu svoje karijere – od energičnih pop hitova do najdubljih emotivnih balada koje su obilježile generacije.

- Velika trema i veliki izazov. Počašćena sam pozivom. U sklopu turneje "Minut srca tvog" nisam pjevala u Splitu jer se zatvorila Spaladium arena, a sada sam dobila priliku slaviti jubilej u svom gradu, na ovakvoj lokaciji, sa sjajnim glazbenicima, orkestriranim aranžmanima... Pozivam sve da dođu, a i na završnoj večeri izvest ću novu pjesmu – najavila je Jelena Rozga na predstavljanju ovogodišnjeg izdanja Melodija Jadrana. Otkrila je tada i malu dilemu oko izbora skladbe. - Tonči Huljić je napisao dvije fenomenalne pjesme i teško je odlučiti koja je bolja. Rekla sam Vjekoslavi neka napiše tekst pa ću odlučiti. Još ne znam koju ću pjevati – ispričala je tom prilikom. Melodije Jadrana 2026. održat će se od 25. do 28. lipnja u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović. ijekom četiri festivalske večeri publiku očekuje spoj velikih glazbenih imena, novih pjesama i mediteranskog ugođaja na jednoj od najatraktivnijih festivalskih pozornica.