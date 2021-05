Time se hvali?! Will Smith (52) je neprepoznatljiv: 'Priznajem u najgoroj sam formi života'

Glumac, glazbenik i producent Will Smith (52) poznat po ulogama u TV sitcomu "Princ s Bel Aira" i filmskom serijalu "Ljudi u crnom" u samo nekoliko sati prikupio je milijune lajkova na objavi na Instagramu koju prati priznanje.

- Bit ću iskren: U najgoroj sam formi u životu - napisao je Smith pozirajući s pivskim trbuščićem u boksericama i raskopčanom gornjem dijelu trenirke.

“Genijalno! Ovo je jedna od najboljih objava u povijesti društvenih mreža”, “Čovječe, zaslužio si odmor u 53. godini života”, “Hej, ti si Will Smith, baš te briga kako izgledaš!”, “Izgledaš kao milijun dolara (malo izgužvanih, doduše)”..., nanizali su se komentari ispod fotografije holivudskog glumca koji je jedan od najplaćenijih u svojoj branši.

Tijekom svjetskog prvenstva u Rusiji, prilikom predstavljanja službenog programa finala svjetskog nogometnog prvenstva, komentirao je tada susret Hrvatske i Francuske.

"Oduševio me vratar hrvatske reprezentacije u susretu protiv Rusije. Gledao sam tu utakmicu i kada se on ozlijedio mislio sam kako Hrvatska nema šanse pobijediti. Ali on je čudesno branio, u tom trenutku sam pomislio kako to nije normalno. Bio je to za mene najmoćniji, najposebniji trenutak prvenstva," kazao je Smith tada.

Prije nekoliko godina šuškalo se kako je njegov brak s dugogodišnjom suprugom Jadom Pinkett-Smith na klimavim nogama jer je par poželio više slobode, pa su ga otvorili. Međutim, sve glasine žestoko su demantirali u showu "Red Table Talk" kojeg vodi sama Jada.

Prvo da razjasnimo neke tračeve. Mi nikada nismo bili scijentolozi niti smo swingeri – rekao je glumac. Osvrnuo se i na brojne glasine o njihovu braku i o tome kako više nisu zajedno

. – Zanima vas zašto se nisam razveo od svoje supruge? Zato što nisam pronašao bolju osobu od Jade niti osobu njoj sličnu – odgovorio je Smith.

