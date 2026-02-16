Naši Portali
MISTERIOZNA SMRT

Producentica hit serije pronađena mrtva u Ateni, društvenim mrežama proširile se razne teorije

Dana Eden
Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
16.02.2026.
u 16:18

Dana Eden postigla je svjetsku slavu sa serijom "Teheran", čija je premijera bila 2020. godine. Napeti špijunski triler prati priču Tamar Rabinyan, mlade agentice Mossada koja odlazi na tajni zadatak u Teheran kako bi onemogućila iranski nuklearni program

Dana Eden, 52-godišnja izraelska producentica i jedna od ključnih autorica globalno popularne serije "Teheran", u nedjelju je pronađena bez znakova života u svojoj hotelskoj sobi u Ateni, gdje je boravila zbog snimanja četvrte sezone te uspješnice streaming servisa Apple TV+. Njezino beživotno tijelo otkrio je njezin brat, koji se zabrinuo nakon što mu se satima nije javljala na pozive. Eden je u Grčku doputovala četvrtog veljače kako bi nadgledala produkciju serije čija se radnja odvija u Iranu, ali se zbog očiglednih političkih razloga snima upravo u Ateni, koja služi kao zamjena za iransku prijestolnicu.

Grčka policija odmah je pokrenula istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti smrti. Iako je naložena obdukcija koja bi trebala dati konačan odgovor o uzroku, neimenovani policijski dužnosnik izjavio je za strane medije kako prvi dokazi i svjedočenja upućuju na to  da trenutno nema sumnje na kazneno djelo. Lokalni grčki mediji izvijestili su da su u sobi pronađene tablete, a neki su spominjali i masnice na njezinom tijelu, no vlasti su naglasile kako snimke nadzornih kamera i prikupljeni dokazi zasad ne idu u prilog teoriji o nasilnoj smrti. Istraga je i dalje u tijeku, a policija je započela s prikupljanjem snimki i izjava osoblja hotela.

Ubrzo nakon što se vijest proširila, na društvenim mrežama pojavile su se brojne glasine i teorije zavjere, od kojih su neke sugerirale da su u njezinu smrt upleteni iranski agenti zbog tematike serije "Teheran". Te je špekulacije oštro demantirala njezina produkcijska kuća Donna and Shula Productions, koju je osnovala s kolegicom Shulom Spiegel. "Produkcijska kuća želi pojasniti da su glasine o smrti kao posljedici kaznenog djela ili nacionalističkih motiva lažne i neutemeljene. Ovo je trenutak velike boli za obitelj, prijatelje i kolege. Molimo da se poštuje dostojanstvo Dane i privatnost njezinih najmilijih", stoji u njihovom službenom priopćenju.
Od cijenjene producentice oprostili su se brojni kolege i izraelski dužnosnici. Izraelska javna televizija KAN, koja seriju emitira u Izraelu, objavila je izjavu u kojoj izražava duboku tugu. "Dana je bila jedna od vodećih figura u izraelskoj televizijskoj industriji i imala je središnju ulogu u stvaranju nekih od najistaknutijih i najutjecajnijih produkcija. Njezina beskompromisna predanost i ljubav prema stvaranju ostavile su dubok trag", poručili su s KAN-a. Izraelski ministar kulture i sporta Miki Zohar opisao ju je kao "jednu od najistaknutijih i najutjecajnijih producentica", dodavši kako je "s ponosom, talentom i hrabrošću donijela izraelsku priču na međunarodne pozornice".

Dana Eden postigla je svjetsku slavu sa serijom "Teheran", čija je premijera bila 2020. godine. Napeti špijunski triler prati priču Tamar Rabinyan, mlade agentice Mossada koja odlazi na tajni zadatak u Teheran kako bi onemogućila iranski nuklearni program. Serija je zbog svoje kvalitete i napete radnje brzo osvojila publiku i kritiku diljem svijeta, što je kulminiralo osvajanjem prestižne nagrade Međunarodni Emmy za najbolju dramsku seriju 2021. godine. U seriji su, uz izraelske glumce, zaigrale i velike međunarodne zvijezde poput Glenn Close i Hugha Laurieja, što je dodatno potvrdilo njezin globalni status.

Njezina karijera trajala je više od trideset godina, a započela je još u devedesetima. Prije golemog uspjeha s "Teheranom", Eden je radila na nizu zapaženih izraelskih projekata, uključujući kriminalističku dramu "Magpie" i nagrađivani dječji program "Saving the Wildlife". Udruženje izraelskih producenata priopćilo je kako su "vijest o njezinoj smrti primili s dubokom tugom", ističući kako "Dana iza sebe ostavlja opsežan i raznolik opus koji će nastaviti odjekivati godinama, kao trajno svjedočanstvo njezine vizije, talenta i doprinosa". 

Grupa LELEK nakon pobjede na Dori: ‘Očekuju nas dodatne probe, bit će i promjena’
showbiz Teheran Dana Eden

