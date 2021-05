Tuga u obitelji zbog gubitka: Jelena Veljača objavila emotivnu fotku, fanovi izražavaju sućut

U obitelji Jelene Veljače (40) zavladala je tuga. Naime, glumica je objavama na društvenim mrežama obznanila kako je preminula njezina baka, a zbog fotografije na Instagramu stižu izrazi sućuti.

- Prije pet dana primile smo se za ruke nas tri - kratko je napisala ispod fotografije s tri ženske ruke, a iz te, kao i Facebook objave, dalo se naslutiti da je Jelena ostala bez člana obitelji.

"Taj dodir je zauvijek", poručila je pratiteljica, a drugi pratitelj se nadovezao: "Žao mi je Jele".

Zahvalila se kratko u komentarima pojedincima te posebnom fotografijom ovjekovječila odlazak voljene bake.

Podsjetimo, mediji su nedavno pisali kako se glumica, scenaristica i aktivistica Jelena Veljača (40), zaručila za dečka Vitu Turšića (48), bivšeg savjetnika predsjednika Ive Josipovića i Kolinde Grabar-Kitarović.

Potvrdu ove informacije pokušali smo doznati i od same Veljače, no nije nam odgovorila na upit. Za njihovu se vezu doznalo u rujnu prošle godine, a nakon toga Jelena je često na društvenim mrežama dijelila zajedničke trenutke s devet godina starijim dečkom.

Da misle ozbiljno, pokazali su i kada su nedavno započeli zajednički život u unajmljenom stanu od 165 četvornih metara u zagrebačkoj Martićevoj ulici. Iza Jelene su već dva braka. S glumcem i voditeljem Jankom Popovićem Volarićem bila je u braku od 2009. do 2012. godine, a s kolegom Draženom Čučekom od 2015. do 2018. Nakon razvoda s Čučekom je ostala u dobrim odnosima, a zajedno odgajaju i petogodišnju kćerkicu Lenu. Turšić je trenutačno direktor u tvrtki IDM, vlasnika Tome in der Muhlena.

Prije toga bio je član Uprave i pravni savjetnik u Hrvatskom društvu skladatelja, predsjednik upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, a široj javnosti je poznat i po skečevima u emisijama Roberta Knjaza.

– Nisam znao da će naša veza izazvati toliko zanimanje javnosti. Mogu samo reći kako je istina da smo se upoznali u podcastu koji sam vodio, a u kojem je ona gostovala. Shvatili smo da imamo dosta tema za razgovor i jedno je vodilo drugome. Sada smo oboje zaljubljeni – kazao nam je Turšić.

