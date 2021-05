Sreći nema kraja! Bivši tenisač Mario Ančić uplovio u bračnu luku s prelijepom Milom

Svadbena zvona zazvonila su i jednom od najpoznatijih domaćih tenisača. Naime, 37-godišnji Mario Ančić danas je u Crkvi sve Eufemije u Rovinju oženio svoju djevojku, liječnicu Milu Fabris, saznaje Story. U krugu najuže obitelji i tek 15 uzvanika te kumove Katarinu Puljić i Antu Kušurina, bivšeg veslača, par je uplovio u bračnu luku.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL 24.10.2019., Rovinj - Hotel Lone. Konferencija Zagrebacke burze i fondovske industrije. Mario Ancic. Photo:Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, nakon što mu je otežano zdravstveno stanje zbog bolesti mononukleoze prekinulo tenisačku karijeru i nikada nije uspio osvojiti Grand Slam turnir, Mario je briljirao u akademskom životu. S tek 31 godinom doktorirao je pravo na prestižnoj Columbiji, a radio je i za jednu od najvećih svjetskih banaka Credit Suisse. Trenutno radi za američki investicijski fond One Equity Partners, gdje je dopredsjednik upravo njegov vjenčani kum Ante.

– Ja sam Marija znao samo preko medija, ali ga je dobro poznavao moj partner iz dvojca na pariće Mario Vekić koji je s njim bio u vojsci. Ja sam se Mariju javio u jednom newyorškom restoranu i tako smo se upoznali, a s vremenom smo postali vrlo dobri prijatelji. Što se tiče posla, on je izrazio želju da iz investicijskog bankarstva prijeđe u ulaganja, a ja sam se založio da ga pozovemo na intervju i on je dobio posao - rekao je za Večernji Kušurin kada smo ga pitali prošle godine pitali kako je došlo do Ančićeva angažmana.

