Tatjana Jurić posve iskreno o krahu veze s poduzetnikom: 'Otkazivanje svadbe je bilo ponižavajuće'

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić (39) nedavno je na Novoj TV počela voditi emisiju o zdravlju, a u gostovanju u podcastu kod novinara i voditelja Dorijana Klarića "Ajmo iskreno s Dorijanom Klarićem" progovorila je i o gubicima koje je doživjela posljednjih godina.

Osvrnula se na svoj odnos i kraju veze s poduzetnikom Ivanom Zubakom.

“Moja posljednja veza, opet ću biti po portalima, taj prekid je za mene, ja ga doživljavam kao gubitak i to je za mene bio veliki šok. Iz ove današnje perspektive, ja to naprosto prihvaćam kao takvo i zahvalna sam da, kad sam cijelo to iskustvo zaokružila sam doživjela jedno oslobođenje, nekakav osjećaj olakšanja, jer sam shvatila OK, OK, točka. Nemam više pitanja, sve mi je jasno”, kazala je voditeljica koja je objasnila kako je za nju svaki prekid - gubitak.

"Čak i kad su mi prezentirali, nesvjesni realnosti, isti taj prekid kao dobitak, ja sam itekako vidjela da je to veliki gubitak. I to mi uopće nije sramota priznat", rekla je bez dlake na jeziku omiljena voditeljica dobacivši da je u životu bitno imati trenutke koji te lome i slamaju.

“Mene je svaki moj prekid ili kompromitirao ili na ovaj ili onaj način obilježio ili su raspredali jesam li ja s određenim čovjekom iz ljubavi ili iz ovog ili onog… Meni to danas ide u rok službe, znam po kojim vrijednostima živim, što mi je u životu bitno”, istaknula je Tatjana pa se prisjetila spornog prekida.

“Određena najava je otišla vani, a onda se to ipak nije dogodilo i da, priznajem, to je bilo i kompromitirajuće i u neku ruku ponižavajuće, ali to je sve život… Šta ćemo se svi praviti da nam je sve super? Šta ću se ja sad praviti, ako sam jučer planirala svadbu, a sutra svadbe nema, da mi je baš svejedno?”, iskreno je kazala.

Prisjetila se i gubitka majke, koja je početkom 2018. godine preminula nakon duge borbe s Alzheimerovom bolesti.

Znaš da netko više nije ovdje, ali on je sveprisutan. Ovo nije neka duhovnost i neka metafizika”, rekla je pa iznijela stav o poznatoj krilatici.

“Vrijeme liječi sve – ja veći bullshit u životu nisam čula!”, zaključila je voditeljica.

