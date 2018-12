Teška godina zamalo je uništila ovu poznatu glumicu

Glumica Julia Louis-Dreyfus vratila se na set svoje HBO komedije Veep, nakon liječenja raka dojke, a u isto vrijeme saznala je da joj je umrla mlađa sestra Emma. Bila je na kampiranju kada je pretrpjela napadaj.

U intervjuu za New Yorker prvi put je progovorila o smrti sestre, te je rekla da je došla iz vedra neba.Navodno su joj u organizmu pronađeni tragovi kokaina i alkohola. Neko vrijeme se šuškalo da sestre nisu bliske jer Julia nije javno govorila o sestrinoj smrti, ali ona tvrdi da je jednostavno pokušala neke stvari zadržati u privatnosti. No to nije jedina tragedija u glumičinom životu, naime 18. rujna 2017. dijagnosticiran joj je rak dojke, dan nakon što je dobila još jedan Emmy za glavnu ulogu u seriji Veep.

Istu nagradu dobila je 2016. godine kada joj je umro otac, William Louis-Dreyfus. Glumica isprva nije htjela priznati da joj je bilo teško, u svojem stilu je izjavila istovremeno odmahujući rukom: - Imala sam tešku godinu, bla, bla, preživjet ću.

No, na kraju je ipak rekla da je bila u velikom strahu i da joj je posljednjih nekoliko godina bilo izrazito tragično. Tugovala je, ali samo nekoliko puta si je dopustila potonuti duboko u crne misli. Rekla je i da osjeća da se promijenila , te da je shvatila da nije besmrtna – no nije izgubila smisao za humor.

