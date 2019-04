Tara Thaller: 'Jedan dan mi kažu da sam seksi, drugi dan da sam k*rva'

Zagrepčanka Tara Thaller (21) uskoro odlazi u Ameriku, točnije New York kako bi snimala novi film. Radi se o švicarskom naslovu 'The Saint of the impossible', a kako piše 24 sata, glumica 'Uspjeha' i 'Pogrešnog čovjeka' je jedina iz Hrvatske koja će imati ulogu u tom filmu.

- Još mi je to nestvarno. Odradila sam kasting, prošla i jedina sam glumica iz Hrvatske koja će imati ulogu u tom filmu. Jedva čekam Ameriku - rekla je Tara koja u seriji 'Uspjeh' ima jednu od glavnih uloga, a za scene nasilja u spomenutoj seriji otkriva da joj je bilo teže gledati, nego li glumiti.

- Gledala sam s obitelji sve epizode, svi su ponosni. Među nama vladaju povjerenje i razumijevanje pa su tako svi razumjeli i prihvatili svaku scenu u kojoj igram, bez obzira na nasilje ili moju obnaženost. Bilo mi je teže gledati nego snimati takve scene, ali ekipa na setu maksimalno mi je olakšala - tvrdi Tara kojoj je i dalje nerealno da je njezino lice na brojnim jumbo plakatima.

- Prečudno mi je to. Zaista se ne mogu naviknuti. Čak su me i prijatelji počeli zafrkavati oko toga. Baš ne vjerujem kako se sve ovo brzo odvilo - rekla je 21-godišnjakinja. Otkrila je kako zbog odlaska u Ameriku nije ponovno pokušala upisati Akademiju jer je znala da će morati izostajati s predavanja.

- Odustala sam, ali ne zauvijek. To će mi uvijek biti cilj, a znam da ću ga ispuniti - kaže Tara i dodaje kako si priželjkuje ulogu u kazalištu ili mjuziklu, zbog čega ide na privatne satove plesa.

Tijekom osam tjedana emitiranja showa 'Zvijezde pjevaju' stekla je još veću popularnost, ali i iskustvo negativne strane svijeta zvijezda. Često ju na društvenim mrežama dočekaju zločesti komentari, ali ona nikome ne zamjera jer zna da se nije rodila osoba koja bi svima bila po volji.

- Ima ljubomornih i zločestih komentara, ali oni govore više o osobama koje su ih rekle. Jedan dan mi kažu da sam seksi, drugi dan da sam k*rva. To nisu konstruktivne kritike. Sigurna sam i ponosna na sebe - zaključila je mlada glumica.

