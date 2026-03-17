OBJAVLJEN SPOT

VIDEO Zdravko Čolić oduševio novom pjesmom: Ne daj da ostarim sam

Emotivnu baladu koja donosi priču o ljubavi, preispitivanju i strahu od gubitka bliskosti, potpisuje kantautorica Maya Sar

Jedan od najvećih regionalnih glazbenih umjetnika, Zdravko Čolić, objavom u podne oduševio je publiku novim singlom 'Ne daj da ostarim sam'; pjesmom koja kroz melodiju i stihove odražava njegovu emotivnu iskrenost i trajnu povezanost s publikom. Emotivnu baladu koja donosi priču o ljubavi, preispitivanju i strahu od gubitka bliskosti, potpisuje kantautorica Maya Sar, čime se, po treći put, nastavlja njihova kontinuirana i autorski prepoznatljiva suradnja. Nakon 'Zar se nismo shvatili' i 'Prije nego te izgubim', novi singl dodatno potvrđuje njihovu sklonost temama intimnih odnosa, s naglaskom na krhkost, nesigurnost i potrebu za bliskošću.

Upravo u toj emotivnosti leži snaga nove pjesme, koju Čolić interpretira smireno, ali izražajno, unoseći posebnu snagu u svaki stih i stvarajući pjesmu koja ostaje u pamćenju. Videospot, u režiji Gorana Kovačića, dodatno naglašava intimnost pjesme. Uz Mayinu klavirsku pratnju, Čolić interpretira nove stihove, stvarajući emotivan dijalog između glazbe i vokala. Ta minimalistička scena isprepliće se s vizualima romantične Venecije, čime spot dobiva dodatnu emocionalnu i estetsku dimenziju.

A nakon izlaska nove pjesme i spota, Čolić nastavlja oduševljavati publiku i na koncertnoj sceni. Tijekom ovog i sljedećeg mjeseca, u Sarajevu ga očekuje čak pet rasprodanih koncerata sa simfonijskim orkestrom u dvorani Zetra, dok će ga hrvatska publika imati prilike slušati 20. lipnja u Slavonskom Brodu, u jedinstvenom ambijentu Tvrđave Brod, uz repertoar koji već desetljećima obilježava regionalnu glazbenu scenu.
