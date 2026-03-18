FOTO Stela Rade otvorila dušu o zastrašujućem trenutku prije nastupa: 'Nije sve kako izgleda'

Glazbenica Stela Rade javila se na društvenim mrežama te sa svojim pratiteljima podijelila što je doživjela neposredno prije koncerta u Valpovu. Otkrila je da je doživjela snažan napadaj panike zbog kojeg je mislila da neće moći nastupiti. "Nije sve kako izgleda. Ovo je nastup prije kojeg sam imala najgori napadaj panike u životu. Mislila sam da neću moći nastupiti, a onda sam vidjela pun trg ljudi koji su došli slušati malu Stelu iz Jaske koja samo želi pjevati i svirati", napisala je. Kako kaže, snagu joj je dala publika, a taj joj je nastup na kraju postao jedan od najboljih. "Na kraju je to bio jedan od najboljih nastupa koje sam imala, a energija koju sam doživjela bila je nevjerojatna. Ujedno me podsjetilo da se trud i rad malo-pomalo isplate. Voljela bih da se uvijek vraćaju na ovakav način, jer tada znam da idem ispravnim putem", poručila je.

Objavu je zaključila najavom novih projekata i osvrtom na svoj pogled na život. "Hvala, Valpovo, a uskoro ću otkriti svoj idući korak na ovom ludom glazbenom putu. Otkad znam za sebe, radim stvari koje netko vidi kao velik rizik ili potpunu nelogičnost. Meni je život igra i to se nikada neće promijeniti. Zabavno je", dodala je.

Podsjetimo, Stela se nedavno predstavila široj javnosti nastupom na Dori s pjesmom "Nema te" te osvojila brojne simpatije i treće mjesto, a odmah poslije završetka natjecanja obratila se svojim obožavateljima putem Instagrama. U ležernom i iskrenom videu snimljenom iz kreveta, još uvijek pod snažnim dojmom svega što se dogodilo, zahvalila je svima na podršci i podijelila svoje razmišljanje o cjelokupnom iskustvu, koje je opisala kao "definitivno najljepše na svom glazbenom putu".

"Toliko sam sretna da sam bila dio te priče ove godine", započela je Stela, vidno umorna, ali sretna. Posebno se zahvalila publici na bezbrojnim porukama podrške koje su joj, kako kaže, ponovno pokazale koliko je ljudi prati. Istaknula je kako joj je ta podrška posebno značila jer se ove godine predstavila baladom, iako zna da većina njezinih obožavatelja preferira njezinu energičniju i "luđu" stranu. "Vi ste bez obzira na to bili tu, bili podrška i ponovno pokazali da ste tu za mene, bez obzira na to što ja izvodim", poručila je zahvalno.

Jedan od najemotivnijih dijelova njezine objave bio je osvrt na pobjedu grupe LELEK, koja će predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Stela je otkrila da se tijekom Dore iznimno zbližila s članicama grupe i njihovim timom te da je njihova pobjeda u njoj izazvala nevjerojatan ponos. "Ja sam jučer dušu isplakala. Nisam znala da u meni postoji toliko intenzivna emocija ponosa", priznala je pjevačica. Dodala je kako smatra da je sve ispalo točno onako kako je trebalo biti te da su pobjednice uložile ogroman trud i apsolutno zaslužile pobjedu. "Vi niste svjesni koliko je tu truda uloženo. Sad nam ostaje samo da ih podržimo do kraja jer fakat zaslužuju", zaključila je, pozvavši sve da stanu iza hrvatskih predstavnica. Njezin sportski duh i iskrena sreća zbog uspjeha kolega oduševili su njezine pratitelje, koji su u komentarima pohvalili njezinu veličinu. "Prekrasna poruka! Bravo Stela, u ovoj objavi se vidi tvoj uspjeh! Biti duboko sretan u zajedničkoj sreći je sve", samo je jedan od komentara podrške.